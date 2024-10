Como ter um carro impecável e fazer com que a pintura dure mais tempo em dias de chuva

O que significam as luzes de aviso no painel do carro?

Embora a chuva possa parecer uma "lavagem natural" para o seu carro, a verdade é que carrega agentes poluentes como poeira, pólen e outros detritos. Quando estas gotículas atingem o carro e se evaporam, acabam por deixar manchas e um aspeto sujo que ninguém gosta. Além disso, com o passar do tempo, a pintura pode mesmo ir-se degradando.

Em regiões com maior poluição ou ventos fortes, este efeito é ainda mais pronunciado, como explica o site do Super Star Car Wash. Estes resíduos podem danificar a pintura ao longo do tempo, criando um efeito ácido que desgasta o acabamento do carro.

Por isso mesmo, investir em produtos como revestimentos cerâmicos e ceras repelentes de água que criam uma barreira na superfície do carro é uma boa ideia. Estes produtos fazem com que a água da chuva deslize, evitando que se fixe na pintura.

Há impermeabilizantes de grafeno ou cerâmica (ver vídeo abaixo) que podem ser aplicados para proteger a pintura e que, combinados com a cera, criam uma barreira que facilita a remoção de contaminantes, reduzindo o impacto da sujidade da chuva, como explica ainda o site Echos Car.

Fazer uma lavagem sem água, com sprays próprios, ou aplicar uma camada de cera, ajuda a proteger a pintura, tornando mais fácil limpar o carro e evitar a sujidade que adere à superfície.

A cera é essencial para facilitar a remoção de sujidade e proteger a pintura contra elementos ambientais.

Produtos como limpa vidros hidrófugos ajudam a repelir a água, mantendo o carro mais limpo por mais tempo e protegendo as superfícies da acumulação de manchas de água.

