Carro limpo e cheiroso? Só precisa deste produto (e todos temos em casa)

Há uma tarefa que todos deixamos sempre arrastar até à última: limpar o interior do carro a pente fino. Entre aspirar cantos difíceis e remover aquelas nódoas mais chatas dos estofos, o processo pode parecer mais trabalhoso do que realmente é.

Mas ainda assim, já com o carro todo aspirado, sabe sempre bem dar o toque final: aquele aroma agradável que faz o carro parecer que acabou de sair do stand. Existe uma solução que pode fazer em casa e que vai deixar o seu carro a brilhar e com um cheiro super agradável.

A dica foi partilhada pela criadora de conteúdo @sorrialista, num vídeo publicado no seu Instagram, onde mostra tudo o que usou para limpar o interior do carro, com um produto que provavelmente tem em casa:

Vai apenas precisar de:

Pano microfibra

Spray 500 ml

Amaciador de roupa

Água

Como preparar: Basta colocar uma tampa de amaciador dentro do frasco spray, encher o restante com água e agitar bem. Depois, é só pulverizar a mistura diretamente no pano de microfibra e limpar as superfícies interiores do carro.