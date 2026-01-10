Como saber se um carro tem seguro

Saber se um carro tem seguro pode ser decisivo em vários momentos. Numa fiscalização policial. Num acidente. Ou antes de comprar um carro usado. Em todos estes casos, a resposta tem de ser rápida e segura.
Em Portugal, esta verificação é simples, gratuita e faz-se online em poucos minutos. Basta a matrícula. Confirmar esta informação evita coimas, apreensão do veículo e problemas legais desnecessários.
Porque é essencial confirmar se um carro tem seguro
Circular sem seguro não é uma distração. É uma infração grave. Todos os veículos em circulação em Portugal têm de ter, pelo menos, seguro de responsabilidade civil automóvel.
Ignorar esta obrigação pode resultar em coimas elevadas e na apreensão do veículo. Confirmar se o carro tem seguro é uma forma simples de proteger o condutor e terceiros.
Três situações em que esta verificação faz toda a diferença
Há momentos em que saber se um carro tem seguro não é apenas útil. É crítico. O primeiro é num acidente, sobretudo quando um dos condutores não tem a Carta Verde consigo.
O segundo surge numa fiscalização, quando os documentos não estão acessíveis. O terceiro acontece antes de comprar um carro usado, para confirmar se o veículo está devidamente segurado e evitar surpresas.
Para saber se o carro tem seguro, a matrícula é suficiente
Não precisa de documentos. Nem de contactar seguradoras. Para saber se um carro tem seguro, basta introduzir a matrícula.
A consulta pode ser feita por qualquer pessoa, mesmo que não seja a proprietária do veículo. Esta transparência existe para proteger condutores e terceiros envolvidos.
Onde confirmar online se um carro tem seguro
A verificação pode ser feita de forma oficial, gratuita e imediata. Existem duas opções disponíveis: o site da ASF e a aplicação móvel “Tem Seguro?”.
Ambas permitem consultar pela matrícula e escolher a data da pesquisa. A informação apresentada é exatamente a mesma.
Que informação aparece quando o seguro está ativo
Quando o carro tem seguro automóvel válido, surgem dados essenciais. O nome da seguradora responsável, o número da apólice e as datas de início e fim da cobertura.
Esta informação permite confirmar se o seguro estava ativo numa determinada data, o que é particularmente útil em acidentes ou processos de compra.
Se a pesquisa não mostrar resultados, o que significa?
A ausência de informação nem sempre indica falta de seguro. A apólice pode ser recente e ainda não estar registada ou pode existir um atraso no envio de dados.
Ainda assim, a falta de resultados deve ser encarada com cautela. Em muitos casos, significa mesmo que o carro não tem seguro ativo.
Circular sem seguro: O risco vai muito além da multa
Se a verificação confirmar que o carro não tem seguro, a situação é ilegal. As coimas podem ir dos 500 aos 2.500 euros, com apreensão do veículo.
Em caso de acidente, os danos são pagos pelo Fundo de Garantia Automóvel, mas o responsável terá de devolver o valor. Circular sem seguro não elimina custos. Agrava-os.