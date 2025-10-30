Facebook Instagram
Sonha em voltar a guiar um ‘carocha’ ou um 'dois cavalos'? Neste site pode comprar (e vender) carros clássicos e de coleção

Nesta plataforma pode vender, comprar e saber tudo sobre o mundo dos carros clássicos
IOL
Hoje às 17:08
Carro Clássico
Créditos: Freepik
Se é daquelas pessoas que ainda se emociona ao ver um carocha a passar na estrada, que reconhece o charme inconfundível de um Mini Cooper original ou que sonha em restaurar o velho Fiat 500 do avô, há um site onde essa paixão pode ser correspondida: o VeiculosClassicos.com.

Lançado em outubro de 2005, o site que é uma referência no mundo dos clássicos tem um espaço exclusivo dedicado à compra, venda e promoção de automóveis, motas e peças de coleção. Hoje, é o ponto de encontro de todos os apaixonados por veículos com história — sejam colecionadores, investidores, stands especializados ou simples entusiastas.

O VeiculosClassicos.com vai além dos tradicionais classificados. A plataforma oferece ferramentas e recursos digitais que ajudam compradores e vendedores a tomar decisões informadas e a ligar-se diretamente, tornando o processo mais simples.

Além dos anúncios de veículos, o site conta ainda com conteúdos e informações para quem adora este universo, desde notícias e artigos especializados até diretórios de empresas, clubes e eventos ligados aos clássicos.

Um mercado em crescimento

O mercado dos veículos clássicos em Portugal está em plena expansão, como explicam os responsáveis do site. Por isso, o mundo dos clássicos pode ser também uma oportunidade de investimento estável e de longo prazo.

Este projeto pretende também preservar o património automóvel português, valorizando modelos, marcas e histórias que marcaram gerações. É um espaço onde se encontram não só carros e motas, mas também peças raras e serviços especializados em restauro.

