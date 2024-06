Truque do TikTok para apagar riscos dos carros está a correr mundo. Funciona?

O que significam as luzes de aviso no painel do carro?

As redes sociais estão cheias de dicas práticas e rápidas. E se, por um lado, algumas não funcionam e são só para ter gostos, outras são tão eficazes que quase valem ouro. O problema é perceber quais são realmente boas e quais não devem sequer ser testadas.

Um dos últimos truques a ficar viral no TikTok é para eliminar aqueles riscos aborrecidos que vão aparecendo no automóvel. Com apenas dois ingredientes que quase toda a gente tem na dispensa, é possível apagar os riscos, garantem vários criadores de conteúdos da rede social. Mas será mesmo assim?

Para se conseguir eliminar os riscos do automóvel basta misturar vinagre branco e óleo de coco em partes iguais e usar um pano para passar a mistura nas marcas que se quer eliminar. O website The Focus foi testar o truque para perceber se ele é realmente eficaz.

Parece que a mistura de óleo de coco e vinagre branco ajuda a apagar os riscos, pelo menos os mais superficiais. De acordo com o website, basta esfregar levemente a mistura como se fosse cera para automóveis por alguns segundos para se começar a ver os riscos a desaparecer e o carro a ficar mais brilhante.

Esta solução não foi tão eficaz em riscos maiores e mais profundos.

O The Focus deixa, no entanto, o alerta de que não sabe se a solução é realmente permanente, sendo necessário lavar o carro para perceber se a mistura resiste e se é realmente eficaz.

Além disso, é recomendado também que se teste a o óleo de coco com o vinagre branco numa zona não muito visível do carro já que o ácido poderá danificar a pintura do carro, alerta o website.