Como um produto de menos de 8 euros do Lidl pode aumentar a segurança do nosso carro

6 coisas que não deve deixar no carro no verão

Andar na estrada de carro tem sempre o seu quê de perigoso. O tempo, as condições da estrada e até os outros utilizadores da via fazem com que haja imprevisibilidade quando se está ao volante. Por isso, torna-se essencial tentar fazer tudo o que está ao nosso alcance para minorar os possíveis riscos.

Garantir a correta manutenção do automóvel é algo extremamente importante para evitarmos acidentes na estrada. Isto passa por verificar os travões com regularidade, mudar o óleo e perceber se as luzes exteriores do automóvel estão a funcionar corretamente.

O Lidl tem um produto que ajuda na hora de fazer a manutenção dos faróis do carro. Trata-se de um conjunto de tratamento para faróis que melhora a visibilidade, garantindo assim maior segurança quando se conduz de noite ou com nevoeiro.

O kit – da marca Ultimate Speed – é composto por 19 itens, um tubo de pasta de polimento, um tubo de pasta para vedação de faróis, quatro panos de polimento, quatro lixas 2000, quatro lixas 3000 e quatro lixas 5000 e ainda um bloco de polimento.

Não é a primeira vez que o conjunto de tratamento de faróis está à venda no Lidl. Em 2023, foi possível comprá-lo, no entanto, o preço era mais elevado. Custava 9,99 euros.

Agora, o kit está disponível a partir de quinta-feira, dia 26 de setembro, por 7,99 euros, como se pode ver no folheto da semana do Lidl.