5 sinais de que está a fazer mau uso do cartão de crédito

O cartão de crédito pode ser um aliado financeiro ou um inimigo silencioso. Tudo depende da forma como é utilizado. Quando bem gerido, oferece segurança, flexibilidade e até vantagens. Mas o mau uso do cartão de crédito pode transformar-se num problema sério, com impacto direto no orçamento familiar.

Pequenos gestos repetidos, aparentemente inofensivos, podem abrir caminho para dívidas difíceis de controlar. Reconhecer os sinais é essencial para travar o problema antes que se torne insustentável.

Neste artigo, reunimos os cinco alertas mais relevantes que indicam que está a fazer mau uso do cartão de crédito.

1. - Utiliza o cartão de crédito como um salário extra

Se está a usar o cartão para pagar despesas básicas como supermercado, contas ou renda, é sinal de que o seu rendimento já não cobre o essencial. O cartão deixa de ser uma ferramenta de apoio pontual e passa a ser uma muleta financeira. Este padrão revela um desequilíbrio orçamental que precisa de ser corrigido com urgência.

2. - O seu cartão é a desculpa perfeita para fazer compras por impulso

O cartão de crédito facilita decisões emocionais. Como o dinheiro não sai da conta na hora, a perceção do gasto diminui. Resultado? Compras não planeadas que, somadas, pesam no final do mês. Se o extrato traz surpresas constantes, está a fazer mau uso do cartão de crédito. A solução passa por planear e controlar os gastos com mais rigor.

3. - A primeira opção de pagamento é o valor mínimo

Pagar apenas o valor mínimo da fatura pode parecer uma solução prática, mas é uma das formas mais caras de usar o cartão. Os juros acumulam-se mês após mês, mesmo que não haja novos gastos. Este hábito prolonga a dívida e consome uma fatia significativa do rendimento. Se esta é a sua rotina, está a cair numa armadilha financeira.

4. - Tem a carteira com vários cartões de crédito

Ter mais do que um cartão pode ser útil, mas quando todos acumulam dívida, a gestão torna-se caótica. Cada fatura traz os seus próprios encargos, o que dispara os custos. Esta prática revela que o cartão está a ser usado como fuga para adiar pagamentos, e não como uma ferramenta estratégica. Após saldar as dívidas, cancele os cartões com a TAEG mais alta.

5. - Esgota o limite de crédito de forma regular

Chegar ao limite do cartão com frequência é um sinal claro de que algo não está bem. Além de não ter margem para imprevistos, este comportamento prejudica a sua avaliação de crédito. O ideal é usar até 30% do limite disponível. Ultrapassar esse valor de forma recorrente é mais um indício de mau uso do cartão de crédito.

Se identificou um ou mais destes sinais na sua rotina, não ignore. O mau uso do cartão de crédito pode comprometer a sua saúde financeira a longo prazo. Rever hábitos, planear melhor e procurar aconselhamento são passos fundamentais para recuperar o controlo e usar um crédito de forma responsável.