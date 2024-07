Quanto se paga para usar o cartão de débito no estrangeiro?

As mais belas piscinas naturais de Portugal

Estas são as 60 praias europeias mais populares no Instagram

Os erros que não deve cometer no aeroporto

Pagar com cartão multibanco

Numa viagem ao estrangeiro, é natural que precise de usar o cartão para fazer pagamentos ou levantar dinheiro. Assim, não só deve confirmar se a marca do seu cartão permite fazer pagamentos noutro país (como, por exemplo, a Visa e a Mastercard), como também deve estar a par do que poderá ter de pagar por usar o cartão além-fronteiras.

Se vai viajar para fora de Portugal, saiba que comissões é que o seu banco pode cobrar pelo uso do cartão de débito ou crédito.

Espaço Económico Europeu: No máximo, paga pela conversão cambial

Quando viaja no Espaço Económico Europeu (além dos países da UE, inclui a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega), vai pagar o mesmo que paga em Portugal.

Se, por exemplo, não paga para levantar dinheiro num ATM com o seu cartão de débito, também não vai pagar num país do EEE. No entanto, há dois aspetos que deve ter em consideração.

O primeiro é que, ao contrário de Portugal, há países em que pode ter de pagar uma taxa pelo uso do ATM. Quanto a isso, nada pode fazer, mesmo dentro do EEE. É que essa comissão está associada ao próprio ATM e não tem nada a ver com o seu banco em Portugal. Até os cidadãos desses países pagam para usar a máquina.

A segunda nuance que precisa de ter em conta é que pode ter de pagar uma comissão pela conversão cambial se o destino do EEE não tiver o euro como moeda. São exemplo disso a Bulgária, a Chéquia, a Hungria, a Polónia, a Roménia, a Suécia, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega.

Esta comissão funciona na forma de um valor percentual sobre o montante convertido para euros.

Fora do EEE: Atenção aos levantamentos

Nos países fora do Espaço Económico Europeu vai pagar comissões pelo uso do cartão. Os valores variam de banco para banco, mas há uma certeza: os levantamentos são a operação com mais taxas associadas.

Assim, limitá-los ao máximo é uma das formas de poupar numa viagem ao estrangeiro. Uma forma de fazê-lo é levantar um montante maior numa só operação, em vez de ir ao ATM várias vezes.

Até porque como vamos ver a seguir, os levantamentos estão sujeitos a comissões fixas e percentuais. Já nas compras aplicam-se apenas valores percentuais.

Levantamentos

Começamos pela comissão fixa que, dependendo do banco, varia entre 2,50 euros e os 4,25 euros, tanto no crédito como no débito. Ou seja, quer levante 10 ou 100 euros, vai sempre pagar isto.

Já a comissão variável tem como base o valor da operação. No crédito varia entre 3,33% e 4,50% e no débito situa-se entre 0,33% e 3,33%.

Deve ainda ter em conta a comissão por transação internacional (que pode ter nomes diferentes de banco para banco). Mais uma vez, é um valor percentual e varia entre 1,70% e os 3,85% no crédito e no débito.

Por fim, falta a comissão de conversão cambial. Nem todos os bancos a apresentam no preçário, mas naqueles que o fazem, o valor é de 1%.

Compras

As compras com cartão têm menos comissões do que os levantamentos. Vai pagar a comissão por transação internacional e a comissão por conversão cambial com valores iguais aos praticados nos levantamentos.

Saiba ainda que todas as comissões aqui mencionadas estão sujeitas a imposto do selo de 4%.

Nota: O Doutor Finanças consultou os preçários de 11 bancos. Valores em vigor em julho de 2024.