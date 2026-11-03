O cartão refeição já não chega? 85% dos trabalhadores portugueses estão a deixar de comer fora de casa

Fonte: Edenred

Com a alimentação a pesar cada vez mais no orçamento familiar, os portugueses estão a fazer escolhas mais cuidadosas à hora de almoço. Ainda assim, 90% dizem estar mais atentos à alimentação equilibrada, revela o Barómetro FOOD 2026.

Comer fora está a tornar-se um hábito menos frequente para a maioria dos trabalhadores portugueses. O aumento do custo de vida está a obrigar a rever despesas e a ida ao restaurante durante a pausa para almoço é uma das escolhas que muitos estão a reduzir: 85% afirmam ter visitado menos restaurantes nos últimos 12 meses.

A redução foi significativa para 57% dos inquiridos e ligeira para 28%. Os dados são do Barómetro FOOD 2026, um estudo anual promovido pelo Grupo Edenred, que analisou os hábitos alimentares dos trabalhadores e as práticas dos restaurantes durante a pausa para almoço.

O peso da alimentação no orçamento ajuda a explicar esta tendência. Segundo o estudo, 42% dos trabalhadores em Portugal destinam mais de 30% do seu orçamento à alimentação. Num contexto de maior pressão financeira, o preço e a relação qualidade-preço assumem, por isso, um papel determinante na escolha de onde comer.

Ainda assim, poupar não significa necessariamente deixar de dar importância à qualidade da alimentação. Nove em cada dez trabalhadores (90%) dizem prestar cada vez mais atenção ao que comem. Além disso, 88% consideram importante que as empresas adotem medidas para promover uma alimentação saudável e sustentável entre os colaboradores.

Preço e relação qualidade-preço pesam na escolha do restaurante

Quando chega a hora de escolher onde almoçar, a relação qualidade-preço é o fator mais referido pelos trabalhadores portugueses, apontado por 85% dos inquiridos. Seguem-se o preço da refeição, mencionado por 81%, e a proximidade, com 72%.

A oferta de opções saudáveis também tem influência na decisão de 69% dos trabalhadores. Já a possibilidade de pagar com cartão refeição surge entre os cinco fatores mais relevantes, sendo referida por 62%.

Os resultados mostram que a escolha de um restaurante não depende apenas do tipo de comida ou da conveniência. O custo da refeição tornou-se uma preocupação central, sem apagar a procura por alternativas equilibradas.

Saúde continua a ser a principal razão para comer melhor

Apesar das limitações financeiras, a alimentação saudável continua a ser uma prioridade. A saúde é a principal motivação para escolhas alimentares mais equilibradas, referida por 97% dos trabalhadores.

O sabor e a diversidade também ganharam importância: são agora apontados por 84% dos inquiridos, acima dos 68% registados em 2025. As preocupações com o bem-estar animal e o ambiente são mencionadas por 52%.

Há também expectativas claras em relação aos restaurantes. Mais de oito em cada dez trabalhadores (83%) gostariam de encontrar uma oferta mais saudável. Entre as opções mais valorizadas estão a inclusão de mais legumes ou legumes frescos como acompanhamento, referida por 93%.

A informação nutricional clara é importante para 63% dos inquiridos, enquanto 54% valorizam a existência de alternativas com cereais integrais.

Do lado dos restaurantes, 65% afirmam que os clientes reparam e valorizam a oferta saudável. No entanto, mais de metade (54%) considera que preparar refeições deste tipo é mais caro, o que evidencia um dos desafios do setor: responder à procura por pratos equilibrados sem agravar os custos de operação.

Cartão refeição é visto como um apoio ao orçamento alimentar

Num cenário em que as despesas com alimentação pesam cada vez mais, o cartão refeição é reconhecido por muitos trabalhadores como uma ajuda para gerir o orçamento. De acordo com o Barómetro FOOD 2026, 72% dizem que este benefício aumenta o montante disponível para alimentação.

Para 38%, permite mesmo comer melhor e ter acesso a refeições mais completas e equilibradas.

O estudo procurou ainda perceber o que mudaria se o valor do subsídio de alimentação duplicasse. Nesse cenário, 71% dos trabalhadores afirmam que melhorariam a qualidade das refeições, optando por produtos melhores e com mais sabor.

Também os restaurantes reconhecem a importância deste benefício: 67% dizem que a aceitação de cartões refeição tem um impacto positivo na sua atividade.

Entre os serviços digitais disponíveis nos estabelecimentos inquiridos, a aceitação de cartões refeição é o mais difundido, com 85%. Seguem-se as encomendas online para takeaway (39%), a presença em plataformas de entrega (22%) e as plataformas de reservas (15%). Os sistemas próprios de entrega e as soluções de encomenda e pagamento à mesa têm uma expressão menor, com 7% e 11%, respetivamente.

Desperdício alimentar preocupa trabalhadores e restaurantes

A preocupação com o desperdício alimentar é outro dos aspetos destacados pelo estudo. A quase totalidade dos trabalhadores inquiridos (98%) diz estar preocupada ou um pouco preocupada com o tema, enquanto 80% gostariam de saber quais os restaurantes que adotam medidas para combater o desperdício.

Entre as práticas mais valorizadas estão a possibilidade de levar as sobras para casa, através de embalagens disponibilizadas pelos estabelecimentos (73%), a oferta de porções de diferentes tamanhos (45%) e a reutilização de alimentos ou ingredientes (40%).

Do lado dos restaurantes, 98% afirmam já ter implementado medidas para limitar o desperdício alimentar. Em 2025, esse valor era de 89%.

As iniciativas mais comuns são a disponibilização de embalagens para levar as sobras, referida por 61% dos restaurantes, e a reutilização de ingredientes em diferentes receitas, mencionada por 59%.

Estudo reuniu mais de 2800 respostas em Portugal

O Barómetro FOOD 2026 foi realizado em 21 países e, em Portugal, reuniu mais de 2800 respostas de trabalhadores e responsáveis de restaurantes.

O estudo integra o programa FOOD — Fighting Obesity through Offer and Demand —, coordenado pelo Grupo Edenred e dedicado à promoção de uma alimentação equilibrada durante o dia de trabalho. Lançado em 2009, com cofinanciamento da Comissão Europeia, o programa conta, em Portugal, com o apoio da Direção-Geral da Saúde e da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.

Em comunicado, Filipa Martins, CEO da Edenred Portugal, considera que os resultados mostram a importância de apoiar o poder de compra alimentar e de dinamizar a restauração, numa altura em que os trabalhadores estão a gerir o orçamento com maior cuidado.

A responsável defende ainda que tornar as opções equilibradas mais acessíveis e disponíveis é um desafio partilhado por trabalhadores, empresas, restaurantes e entidades de saúde.