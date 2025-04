Esta receita caseira deixa a sanita branca como quando era nova

Não há como negar: manter a casa de banho limpa é essencial para um melhor conforto e evitar maus odores. E quando se trata da sanita, a tarefa pode parecer ser mais desafiante, principalmente por causa do calcário e do sarro que se acumulam com o uso diário.

Apesar da variedade de produtos de limpeza, existem soluções caseiras que podem ser igualmente eficazes. Segundo o site Semana, um dos truques mais falados do momento combina apenas dois ingredientes que quase toda a gente tem em casa: bicarbonato de sódio e sal fina.

A mistura é simples: três colheres de bicarbonato com uma de sal, um pouco de água para formar uma pasta, e está pronto. Aplica-se na sanita, deixa-se atuar cerca de 10 minutos, e depois junta-se uma chávena de vinagre por cima. O ideal é deixar esta solução agir durante a noite. Na manhã seguinte, basta esfregar e enxaguar bem. O resultado? Uma sanita visivelmente mais branca, sem manchas nem cheiros desagradáveis.

Outra alternativa igualmente eficaz é usar vinagre com sumo de limão. Pulveriza-se a mistura diretamente nas zonas com mais sarro, deixa-se atuar o máximo de tempo possível, e depois é só esfregar e puxar o autoclismo.