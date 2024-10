Vamos renovar a casa de banho com os móveis que chegam ao Lidl esta semana

Se é daquelas pessoas que está sempre à procura de um novo projeto de decoração ou até da próxima zona em casa para renovar, então de certeza que vai já ficar com vontade de dar um novo ar à casa de banho. No folheto do Lidl para esta semanas, ficámos a namorar a ideia de trocar os móveis da casa de banho.

A partir de quinta-feira, 17 de outubro, vão estar disponíveis nas lojas Lidl três armários para casa de banho que vão dar um ar sofisticado e moderno a qualquer casa de banho. A coleção da Livarno Home surge em tons pretos com pormenores em madeira natural e puxadores prateados e com três tamanhos.

O armário pequeno, disponível por 39,99 euros, tem duas gavetas e uma porta com duas prateleiras e mede 32 cm x 96 cm x 28 cm. O armário normal tem a mesma altura que o pequeno, mas tem perto do dobro da largura (60 cm x 96 cm x 28 cm), tendo duas portas em vez de apenas uma. Vai estar disponível por 39,99 euros. Por fim, há um armário alto por 49,99 euros. Tem a mesma largura do armário pequeno, mas o dobro da altura: 32 cm x 180 cm x 28 cm.

Se sente que não tem espaço para os armários na sua casa de banho, mas ficou apaixonado pela coleção, pode sempre colocá-los noutros cómodos da casa.

O próximo panfleto do Lidl, que pode ser consultado aqui, apresenta ainda outras propostas para a casa de banho, como uma cortina de duche cor-de-rosa, uma estante de canto e um chuveiro em aço inoxidável.