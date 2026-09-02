Renove a casa de banho sem mudar tudo

Trocar uma torneira antiga, renovar o silicone junto ao lavatório ou substituir acessórios desgastados pode mudar completamente o aspeto da casa de banho.

O silicone deve ser removido totalmente antes da aplicação de um novo para evitar infiltrações e bolor. Espelhos com iluminação LED ajudam a criar uma sensação de maior espaço e modernidade.

Outra dica importante é verificar regularmente a canalização para identificar pequenas fugas antes que se transformem em problemas maiores e mais caros.

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