Nem banheiras, nem duches ao nível do chão: esta é a nova tendência de casas de banho deste ano

Durante anos, nas casas mais antigas, que agora muitos remodelam, era comum haver sempre uma banheira. Ainda hoje, muitas casas a mantêm. Mas com o tempo, começou-se a trocar por duches ao nível do chão, mais práticos e modernos. No entanto, neste ano de 2025, há uma nova tendência a chegar às casas de banho: as cabines de duche.

Segundo o site El Economista, a nova tendência para casas de banho modernas em 2025 deixa para trás os duches abertos e aposta num conceito mais fechado e sofisticado. Estas cabines de duche são inspiradas nos ambientes de spa, que têm estruturas que criam uma experiência imersiva de conforto, privacidade e bem-estar.

Com um design mais futurista, incluem iluminação, muitas delas vêm com colunas de som, difusores de óleos essenciais e jatos de água com temperatura regulável para zonas estratégicas do corpo. Estão disponíveis em vários formatos e materiais — como vidro, madeira ou metal — adaptando-se facilmente a diferentes estilos e orçamentos.

Muitos modelos ainda têm sistemas de poupança de água e energia, tornando a experiência mais sustentável. Pode encontrar estas cabines de duche nos sites comuns de bricolage.