Este spray acaba com os maus cheiros e embaraços na casa de banho (antes de a usar!)

Este artigo pode conter links afiliados*

Já todos passámos por aquele momento: estamos em casa de amigos, num jantar romântico ou no escritório, e surge aquela vontade inadiável. E depois, o drama: como disfarçar o cheiro característico que fica no ar? É um tema sobre o qual ninguém gosta de falar, mas que afeta o nosso dia-a-dia mais do que queremos admitir.

A boa notícia? Em 2024, já existem soluções inteligentes para estas situações: um spray 100% natural que está a fazer furor por resolver este problema de forma discreta.

Como funciona esta magia?

É mais simples do que parece: antes de usar a casa de banho, basta dar umas borrifadelas na água da sanita. Os óleos essenciais naturais criam uma espécie de protetor à superfície da água que bloqueia os odores menos agradáveis. No final, só fica um aroma fresco no ar - nada de misturas estranhas ou cheiros artificiais que denunciam que alguém acabou de usar a casa de banho.

Para todas as ocasiões e todas as carteiras

Uma das grandes vantagens deste spray é a sua adaptabilidade ao dia-a-dia. Em casa, no escritório ou em viagem - há um formato ideal para cada situação. A versão de 125ml é perfeita para ter em casa, enquanto o frasco mini de 15ml cabe discretamente em qualquer carteira ou mochila. E porque cada pessoa tem as suas preferências, a marca disponibiliza vários aromas, desde o refrescante cítrico a especiarias ou lavanda.

Como extra, este spray não se limita a eliminar odores - também elimina 99% das bactérias da sanita. E para quem se preocupa com escolhas conscientes, é totalmente vegan.

Onde e quando usar?

As situações são infinitas: aquele primeiro jantar em casa do/a namorado/a (ninguém precisa de saber que usou a casa de banho), no escritório durante um dia cheio de reuniões, em casa quando há visitas, ou mesmo em viagem. Por menos de 16€ o pack com duas unidades, é daqueles produtos que, depois de experimentar, não vai querer deixar de ter por perto.

O que diz quem já experimentou

Apesar da maior parte dos comentários serem para o spray de aroma cítrico original, que de momento não está disponível em Portugal, pode optar pelo aroma ‘especiarias’ com total confiança - a eficácia da marca é consistente em todas as versões. As pessoas descrevem este produto indispensável: "Ideal para levar em viagens ou em visitas mais longas na casa de alguém", partilha uma utilizadora entusiasmada. "Basta dar duas borrifadas na sanita antes de usar e pronto, pode sair da casa de banho sem passar vergonhas", confirma outra. E quem vive numa casa pequena garante: "Vale cada cêntimo, quando alguém usava a casa de banho ficava muito mau cheiro, agora já não sofremos com isso!"

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.