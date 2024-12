Especialista revela método rápido de cinco passos para ter a casa de banho limpa quando não tem tempo

Limpar a casa é daquelas tarefas que não entram no top das nossas atividades favoritas. Se já é difícil quando temos energia e tempo, muito menos quando estamos naqueles dias mais cansativos. E a casa de banho? Essa parece ser a rainha das divisões "mais chatas" de se limpar. O problema é que tem de ser feito e há uma forma de tornar o processo mais simples e menos desgastante.

Segundo um artigo do site Honey, a especialista Rachel Gavin partilha truques para transformar a limpeza da casa de banho numa tarefa mais rápida e eficiente.

Como limpar a casa de banho sem complicações:

Comece pelo pó: Antes de mais, limpe a seco a bancada do lavatório e a sanita. Assim, evita que o pó e os resíduos se misturem com o produto de limpeza mais tarde.

Pulverize e prepare: Depois de limpar o lavatório e a sanita (use sempre panos diferentes para cada zona), pulverize um spray desinfetante ou de limpeza no chão do duche e na sanita. Não se esqueça de aplicar o produto de limpeza na tampa da sanita também.

Deixe o produto atuar e limpar o espelho: Enquanto o spray faz o seu trabalho contra os germes, limpe a bancada e o espelho. Use uma gota de detergente da loiça, um pano de microfibra e água morna. No final, passe um limpa-vidros no espelho para deixar tudo a brilhar.

O chão do duche: Esfregue bem o chão do duche com um pano de microfibra húmido e, depois, enxague com água.