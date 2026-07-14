Vai alugar uma casa de férias? PSP alerta para burlas e dá 6 dicas para as evitar
Se está a pensar arrendar uma casa este verão, cuidado com os esquemas de burla e siga os conselhos das autoridades
Está à procura de uma casa para arrendar durante as férias? Há algumas medidas que deve tomar para se proteger das burlas online que, durante esta altura do ano, disparam exponencialmente.
O alerta foi dado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), em parceria com a plataforma de arrendamento de imóveis AirBnB.
E são seis as recomendações deixadas:
- Nunca clique em links inesperados
- Denuncie sempre qualquer suspeita de burla
- Desconfie de ofertas demasiado baratas ou pedidos de pagamentos elevados
- Utilize plataformas de confiança para reservar, para comunicar com o proprietário da casa e também para pagar a sua reserva
- Não efetue pagamentos por transferência bancária direta
- Utilize palavras-chave diferentes e ative a autenticação multifator
A PSP e a AirBnB decidiram unir esforços para promover a segurança dos portugueses durante o arrendamento ou aluguer de casas para férias.
O objetivo é que, tanto hóspedes quanto anfitriões, tenham uma experiência segura, protegendo não só as pessoas, como também os seus bens.