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Alugar casa no verão
Alugar casa no verão

Vai alugar uma casa de férias? PSP alerta para burlas e dá 6 dicas para as evitar
IOL
Há 33 min

Se está a pensar arrendar uma casa este verão, cuidado com os esquemas de burla e siga os conselhos das autoridades

Está à procura de uma casa para arrendar durante as férias? Há algumas medidas que deve tomar para se proteger das burlas online que, durante esta altura do ano, disparam exponencialmente.

O alerta foi dado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), em parceria com a plataforma de arrendamento de imóveis AirBnB.

E são seis as recomendações deixadas:

  1. Nunca clique em links inesperados
  2. Denuncie sempre qualquer suspeita de burla
  3. Desconfie de ofertas demasiado baratas ou pedidos de pagamentos elevados
  4. Utilize plataformas de confiança para reservar, para comunicar com o proprietário da casa e também para pagar a sua reserva
  5. Não efetue pagamentos por transferência bancária direta
  6. Utilize palavras-chave diferentes e ative a autenticação multifator

A PSP e a AirBnB decidiram unir esforços para promover a segurança dos portugueses durante o arrendamento ou aluguer de casas para férias.

O objetivo é que, tanto hóspedes quanto anfitriões, tenham uma experiência segura, protegendo não só as pessoas, como também os seus bens.

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