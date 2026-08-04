Piscina gigante, varanda de sonho e sala ampla: entre na nova casa de luxo desta ex-concorrente do Secret Story

Ficou conhecida depois de participar no Secret Story - Casa dos Segredos 6, em 2016. Entrou com o então namorado, Cláudio Alegre, com quem tem um filho em comum, Guilherme, mas depois de mais de uma década juntos, o casal decidiu seguir caminhos diferentes. Agora, Cristiana Jesus deu um novo passo na sua vida de solteira e comprou a sua primeira casa própria.

A revelação foi feita pela ex-concorrente, através de uma partilha feita no Instagram esta segunda-feira, 3 de agosto. "Comprei a minha primeira casa. Que felicidade, que realização... Difícil, mas foi", escreveu na legenda da partilha, onde mostra um registo único do seu novo lar.

Apesar de não mostrar grandes pormenores, é possível ver que Cristiana Jesus comprou uma casa num condomínio privado, que aparenta ter uma enorme piscina numa zona partilhada pelos condóminos. Na foto, vê-se ainda que a casa dispõe de uma enorme varanda e que a sala também é muito espaçosa.

A casa, situada na zona de Vilamoura, no Algarve, foi remodelada pela equipa do Querido Mudei a Casa, que também mostrou alguns registos na sua página de Instagram.

Pode ver a foto da nova casa de Cristiana Jesus na galeria que preparámos para si