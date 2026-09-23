Avô morreu sem conseguir comprar a casa onde viveu décadas e avó acabou despejada. Agora, rosto da TVI cumpre promessa arrepiante

Há compras que representam muito mais do que quatro paredes. Para Rafael Bailão, a aquisição da casa onde cresceu é também a concretização de uma promessa feita à avó e uma forma de manter viva a memória do avô.

O ex-concorrente do reality show O Dilema, da TVI, anunciou esta terça-feira, 22 de setembro, uma das conquistas mais importantes da sua vida: comprou a casa dos avós.

E as fotografias que acompanham a novidade tornam tudo ainda mais especial. Rafael recuperou registos antigos em que surge ainda bebé e criança, precisamente naquele espaço onde passou grande parte da infância. Noutras imagens, aparece agora ao lado da avó, num momento de enorme emoção perante a concretização do sonho.

“Comprei a casa dos meus avós ”, começou por anunciar. Mas a história por detrás da compra é muito mais profunda. “O meu avô morreu a acreditar que um dia conseguiriam comprá-la”

Rafael contou que os avós viveram naquela casa durante mais de 50 anos. Foi ali que cresceu, foi ali que criou memórias e foi ali que, como próprio explica, “aprendi a ser gente”.

Durante décadas, os avós pagaram renda pela casa. O sonho de um dia poderem ser proprietários daquele espaço, contudo, acabou por não se concretizar em vida.

“Os meus avós passaram uma vida inteira a pagar uma renda e o meu avô morreu a acreditar que um dia conseguiriam comprá-la”, revelou. O avô de Rafael morreu sem conseguir concretizar aquele desejo. Anos mais tarde, foi o neto quem decidiu tentar fazê-lo.

A promessa que fez à avó depois do despejo

A história ganhou ainda um momento particularmente difícil em 2022. Segundo Rafael, a avó foi despejada da casa pelos proprietários. Foi nesse momento que o jovem fez uma promessa.

“Naquele momento, prometi-lhe que ia trabalhar para um dia recuperá-la. Hoje, essa promessa foi cumprida.”

Agora, a casa voltou à família. E, nas imagens partilhadas, o momento em que Rafael surge abraçado à avó, com os dois visivelmente emocionados, traduz em imagens aquilo que as palavras dificilmente conseguem explicar.

Não se trata apenas de uma aquisição imobiliária. “Não é apenas uma casa. É a nossa história e a memória dos meus avós 🥹🫂”, escreveu.

“Só pode ter sido o meu avô, lá de cima”

Na publicação, Rafael fez ainda questão de agradecer à equipa da agência imobiliária que o acompanhou no processo.

O jovem destacou particularmente o facto de, sendo solteiro e trabalhador a recibos verdes, ter conseguido concretizar a compra.

“Obrigado a toda a equipa da @century21_homevintage, que me provou que um rapaz solteiro, trabalhador a recibos verdes, consegue comprar uma casa.”

Mas há alguém a quem Rafael atribui um papel especial nesta conquista. O avô. “Só pode ter sido o meu avô, lá de cima, a fazer força para que a família ganhasse ❤️”, escreveu.

É uma frase que resume a dimensão emocional que esta casa continua a ter para o ex-concorrente do Dilema.

Uma relação com a avó que já conquistou milhares de pessoas

A relação entre Rafael e a avó Esmeralda não é nova para quem acompanha o jovem nas redes sociais.

Muito antes desta compra, os dois já tinham conquistado seguidores através dos conteúdos que partilham juntos. Rafael chegou mesmo a criar uma “lista dos desejos da avó Bailão”, com o objetivo de ajudá-la a concretizar experiências que nunca tinha tido oportunidade de viver.

Na altura, Rafael explicou que tinha crescido na casa dos avós e que, depois da morte do avô, passou a olhar para a relação com a avó de outra forma.

“Vou aproveitar enquanto ela está cá”, contou então, explicando a decisão de transformar alguns dos desejos de Esmeralda em realidade.

A proximidade entre os dois também acabou por fazer parte do percurso televisivo de Rafael. Quando participou no Dilema, em 2024, era já conhecido nas redes sociais pelos conteúdos com a avó e pela forte ligação familiar.

“Essa casa não podia ter outros donos”

A publicação sobre a aquisição da casa rapidamente ficou inundada de mensagens de carinho.Os seguidores elogiaram o gesto de Rafael e, sobretudo, a forma como decidiu transformar uma promessa numa realidade.

“Isto é tão bonito. Parabéns!! ❤️”, pode ler-se num dos comentários. “Essa casa não podia ter outros donos ❤️”, escreveu outro seguidor.

Houve ainda quem destacasse precisamente a relação entre Rafael e a avó: “Por mais pessoas como tu neste mundo. Tomara todos os velhotes tenham o privilégio de ter alguém que cuide deles como cuidas da tua avó.”

Outro comentário resume a emoção do momento: “De certo que o teu avô está muito orgulhoso do neto.” Entre os muitos elogios, repetem-se palavras como “orgulho”, “família”, “sonho”, “amor” e “memória”.

E há uma razão para a publicação ter tocado tanto quem a acompanha: Rafael não está apenas a mostrar uma casa nova.

Está a mostrar o regresso a um lugar que marcou toda a sua infância. As fotografias antigas, lado a lado com as imagens da compra e com o abraço emocionado à avó, tornam essa passagem do tempo particularmente evidente.

O bebé que cresceu naquela casa é agora o homem que conseguiu comprá-la. E, desta vez, a chave fica nas mãos da família.