Começou no YouTube em 2019 e hoje esta famosa portuguesa concretiza o maior sonho da sua vida: veja a casa que construiu para os pais

Há sonhos que não têm preço, sobretudo quando envolvem a felicidade de quem sempre esteve ao nosso lado. Ritinha, conhecida nas redes sociais como Ritinha Youtuber, concretizou um dos maiores desejos da sua vida: reconstruir a casa dos pais e proporcionar-lhes um lar com mais conforto, segurança e qualidade de vida. A influencer mostrou agora todos os pormenores da transformação e as imagens estão a impressionar os seguidores.

Com cerca de 170 mil seguidores no Instagram, a criadora de conteúdos partilhou uma visita guiada à nova habitação, revelando também como era o espaço onde cresceu e viveu muitas das suas memórias de infância.

“Foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu vivi muitas aventuras, foi aqui que eu fui muito feliz”, recordou, antes de mostrar a antiga casa. A habitação tinha uma sala, uma cozinha e uma casa de banho que, para ser utilizada, obrigava os moradores a sair para o exterior. O acesso à parte de cima também era feito por umas escadas exteriores, onde existiam três quartos e uma placa em madeira.

A realidade é agora bem diferente. A casa foi profundamente renovada e reorganizada, dando lugar a uma habitação moderna, com uma decoração minimalista e espaços pensados para facilitar o quotidiano dos pais.

“Reconstruí a casa dos meus pais e ainda me custa acreditar que este sonho se tornou realidade. Sempre foi o meu maior sonho de vida: dar aos meus pais um lugar onde possam viver com qualidade, segurança e felicidade”, tinha escrito a influencer, quando revelou o resultado do projeto.

Da casa onde cresceu a um lar completamente renovado

Na visita guiada, Ritinha mostrou as várias divisões e explicou algumas das alterações feitas ao longo da obra. A entrada foi fechada para criar uma pequena marquise e as antigas escadas exteriores foram demolidas, passando o acesso ao piso superior a ser feito pelo interior da casa.

A cozinha é uma das divisões que mais se destaca. Com uma decoração minimalista, predominantemente branca, está equipada com forno e máquina de lavar loiça, iluminação LED e um balcão com espaço para duas pessoas. A influencer escolheu ainda uma mesa de madeira para quatro pessoas, procurando criar uma ligação visual com os restantes elementos da decoração.

A casa de banho do piso inferior foi reconstruída e ficará como apoio à cozinha. No exterior, a preocupação com a segurança dos pais também esteve presente: foram instalados um videoporteiro e estores elétricos.

Na sala, os pais de Ritinha podem agora descansar num sofá feito à medida pela Silva e Campus, uma das marcas que participou no projeto. A criadora de conteúdos mostrou-se particularmente satisfeita com a escolha e com a forma como os móveis se enquadram na nova estética da casa.

Quartos com mais conforto e uma varanda para aproveitar o verão

As mudanças estenderam-se também ao piso superior. As antigas escadas exteriores deram lugar a uma escadaria interior, equipada com um corrimão de apoio, e foi construída uma nova casa de banho para servir os quartos.

No quarto dos pais, Ana Maria e senhor Romão, Ritinha apostou numa cama enorme, armários embutidos e uma solução de arrumação por baixo da cama, para aproveitar melhor o espaço.

Uma das novidades que mais agradou à influencer foi a varanda criada a partir da zona onde anteriormente se encontravam as escadas exteriores. O espaço ainda será decorado por Ritinha, que quer proporcionar aos pais um cantinho onde possam aproveitar as tardes de verão.

A casa conta ainda com um quarto de visitas, descrito pela criadora de conteúdos como espaçoso e acolhedor, com espaço adicional para arrumação.

No final da visita, Ritinha não escondeu a emoção por ver o projeto concluído. Depois de mostrar cada divisão, fez questão de agradecer a todos os que contribuíram para tornar o sonho possível.

“É uma riqueza”: reação dos pais e agradecimento aos seguidores

Ao longo da visita, a influencer mostrou também a reação dos pais à nova casa. A felicidade de Ana Maria e do senhor Romão tornou o momento ainda mais especial, numa conquista que Ritinha descreve como muito mais do que o fim de uma obra.

“Este não é só o fim de uma obra… é o início de uma nova vida para eles”, tinha escrito na publicação em que revelou a transformação.

A criadora de conteúdos fez questão de agradecer às marcas que acreditaram no projeto e ajudaram a concretizá-lo. Deixou também uma mensagem aos seguidores que acompanharam as várias etapas da reconstrução.

“Sem vocês isto não era possível”, afirmou no final do vídeo, antes de concluir: “Eu consegui realizar este sonho. Muito obrigada por tudo!”

A publicação foi recebida com uma onda de carinho. “Amiga, mereces tanto! Que orgulho!”, “Tão lindo! Mereces o mundo”, “Que história bonita” e “Impossível não emocionar” foram algumas das mensagens deixadas por amigos e seguidores.

Uma das reações destacou precisamente o significado da mudança para os pais: “A minha casinha, o meu lar. Só quem os conhece sabe o que estes meses longe do cantinho deles os fizeram sentir ‘despidos’... Que comece uma nova aventura no cantinho deles”.

Também houve quem confessasse ter ficado emocionado com a felicidade da família: “Vieram-me as lágrimas aos olhos. Muito feliz por vocês, tão bom ver a felicidade dos teus pais na sua nova casinha”.

Mais do que uma casa renovada, Ritinha concretizou um desejo que guardava há muito tempo. E, como fez questão de mostrar aos seguidores, a maior recompensa parece estar na possibilidade de os pais começarem uma nova etapa num espaço pensado para lhes proporcionar aquilo que sempre quis: conforto, segurança e felicidade.

Do primeiro vídeo no YouTube a uma carreira no digital: o percurso de Ritinha

Rita Santos, conhecida nas redes sociais como Ritinha, começou a construir a sua comunidade digital em 2019, ano em que lançou o canal de YouTube. O primeiro vídeo chamava-se «O MEU CANAL!!!» e marcou o início de um percurso que viria a transformar-se numa carreira. A criadora de conteúdos nasceu em Portugal e tornou-se conhecida por partilhar vídeos de compras, vlogs e momentos do quotidiano.

Mas o caminho até conseguir viver da criação de conteúdos não aconteceu de um dia para o outro. Numa entrevista ao SAPO TeK, publicada em janeiro de 2021, Rita Santos recordou que trabalhava numa loja de roupa antes de se despedir, no início de 2020, para se dedicar exclusivamente ao YouTube. Na altura, tinha já cerca de 158 mil subscritores no canal. A própria reconhecia que o trabalho de criadora de conteúdos exigia criatividade constante e capacidade de reinvenção.

Curiosamente, a ideia inicial para o canal era bastante diferente: Ritinha queria criar conteúdos dirigidos a crianças, uma área pela qual revelou ter uma paixão especial, depois de concluir um curso de Ação e Animação Sociocultural. O primeiro vídeo era, aliás, dedicado aos mais novos. Com o tempo, o conteúdo evoluiu para os vlogs, as compras e a partilha do dia a dia, sempre com uma abordagem próxima e espontânea. Em 2021, a youtuber dizia ao SAPO TeK que não se identificava com a imagem de uma vida perfeita nas redes sociais e que preferia mostrar a sua própria realidade.