O 'segredo' que Eva partilhou no TikTok antes de entrar na Casa dos Segredos

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

Ideal para os dias de verão e fácil de transportar: esta mesa de madeira dobrável da IKEA está a dar que falar

“O que tínhamos eram algumas tatuagens”: investigada morte de influencer de 32 anos que participou em reality show

Carro como novo a sair do stand: chegou ao Lidl a máquina que põe fim aos riscos

Eva, Diogo e Ariana: as imagens que todos quiseram ver (até fora de Portugal)

Eva Pais, concorrente da Casa dos Segredos 10, entrou no reality show com o segredo “tenho o meu namorado na casa”, enquanto Diogo, o seu ex-namorado, entrou com o segredo inverso: “a minha namorada está na casa”. O recente ex-casal tinha um plano definido antes da entrada: poderiam aproximar-se de outros concorrentes como estratégia de jogo, algo que apenas o público conhecia.

A estratégia, no entanto, tomou rumos inesperados. Diogo aproximou-se de Ariana inicialmente como uma simples amizade, mas a relação evoluiu para algo mais próximo. Entretanto, Eva e Diogo terminaram a relação de 5 anos na casa e a polémica do 'triângulo' continua.

Antes de entrar no reality show, Eva Pais já mostrava o seu dia a dia nas redes sociais e revelou um “segredo” saudável que conquistou os seguidores. No TikTok, a jovem partilhou uma receita prática de gomas caseiras, feita apenas com dois ingredientes.

Para preparar, são necessários 10 gramas de gelatina neutra em pó (ou 5 folhas de gelatina), uma embalagem de gelatina com sabor 0% açúcar de cerca de 31 g e 200 ml de água quente. A mistura deve ser dissolvida em água quente, colocada em pequenas formas e deixada a solidificar no frigorífico, resultando em gomas coloridas, saborosas e totalmente livres de açúcar refinado.