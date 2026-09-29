Casa modular por menos de 10 mil euros: com quarto, cozinha e casa de banho incluídos

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Comprar casa continua a ser, para muitos portugueses, um objetivo cada vez mais distante. Entre o preço dos terrenos, o custo da construção e a demora dos projetos, há quem comece a olhar para alternativas mais rápidas e acessíveis. Uma delas está à venda na Amazon: esta casa modular tipo contentor, com preço a partir de 9.146,72€.

Pronta a habitar, sem obras de raiz

Ao contrário de uma construção tradicional, que pode arrastar-se por meses ou anos entre projetos, licenças e obras, o fabricante garante que esta casa fica instalada em cerca de duas horas. Isto porque chega pré-instalada, já com sistema elétrico incluído (interruptores, tomadas, iluminação e disjuntor), reduzindo em 60% o tempo de montagem face a uma construção convencional.

O modelo base mede 6,32 x 5,90 x 2,48 metros, mas está disponível em três tamanhos: 20, 30 ou 40 pés, este último a ultrapassar os 11 metros de comprimento.

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Feita para durar e resistir

A estrutura é de aço galvanizado a quente, com paredes em painel sandwich de lã de rocha ou poliestireno expandido, consoante a escolha. O fabricante garante classificação de resistência ao fogo de nível A, resistência a ventos fortes e classificação antissísmica de grau 10, além de certificação CE. O pavimento combina placas de MgO com revestimento laminado, podendo ainda ser reforçado com um piso adicional em PVC.

Personalização à medida

Para além do tamanho, é possível escolher a cor da estrutura (branco, azul, cinzento, castanho ou revestimento personalizado), o tipo de porta e janela, e a distribuição interior das divisões. O anúncio inclui ainda acessórios opcionais como mobiliário, cozinha equipada com armário e lava-loiça, e casa de banho completa com sanita, lavatório, espelho e duche.

Segundo o fabricante, esta casa modular serve tanto para habitação permanente como para escritório, alojamento local, quarto de hóspedes ou espaço de férias.

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O preço pode não ser o valor final

Tal como acontece com outras casas modulares, o preço anunciado corresponde apenas à configuração base do modelo de 20 pés, sem incluir transporte. Qualquer personalização — seja de mobiliário, acabamentos ou distribuição interior — tem um custo à parte, a confirmar diretamente com o vendedor. A instalação deste tipo de habitação pode também estar sujeita a licenças e autorizações municipais, consoante o local e o uso pretendido.

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