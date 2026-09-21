Da JYSK à IKEA: famosa portuguesa está a transformar um T1 numa casa funcional e com estilo sem gastar uma fortuna

A nova casa de Elisabete Moutinho começa, finalmente, a ganhar forma. Depois de revelar aos seguidores que está a viver um novo capítulo e de mostrar alguns dos primeiros momentos no novo lar, a empresária está agora a dedicar-se a uma das partes mais aguardadas de qualquer mudança: decorar a casa ao gosto da família.

E já há uma peça que está a despertar particular curiosidade. Não é o sofá. É o tapete. “JÁ TENHO O SOFÁ! Agora começa a parte divertida: decorar a sala!”, escreveu Elisabete Moutinho numa publicação recente.

Nas imagens, a empresária mostrou o novo sofá modular que escolheu para a sala e aproveitou para pedir ajuda à comunidade. “Como é que acham que vai ficar? Mais clássica ou mais descontraída?”, perguntou, antes de lançar o desafio: “Se tiverem ideias para a decoração, mandem daí porque vou adorar ler tudo”.

A peça escolhida é o SKEJBY, da JYSK, um sofá modular de três lugares com chaise-longue. O modelo é composto por três módulos que podem ser configurados de acordo com o espaço. Na ficha oficial, surge em bege e tem 285 centímetros de largura. O conjunto está atualmente listado por 700 euros na JYSK Portugal. O modelito também está disponível em castanho escuro.

O tapete que roubou todas as atenções ao sofá

Mas, apesar de ser a grande novidade da publicação, não foi o sofá que concentrou todas as perguntas. “Preciso da referência do tapete”

Bastou olhar um pouco mais para a fotografia para os seguidores repararem noutro elemento da sala. “Muito giro!! Preciso da referência do tapete, por favor”, comentou uma internauta. “Ficou top! Onde compraste o tapete?”, perguntou outra. E Elisabete acabou por esclarecer: é do IKEA.

A peça é o LYDERSHOLM, um tapete castanho de tecelagem plana, com 200 por 300 centímetros. A IKEA descreve-o como adequado tanto para interior como para exterior e destaca a sua expressão natural e rústica. Atualmente, a versão de 200x300 cm está disponível no site português por 119 euros. Mas há modelos mais pequenos a partir dos 59 euros.

É, aliás, uma escolha que ajuda a perceber a direção que a sala pode tomar. Um sofá claro, um tapete castanho e muitas possibilidades. O sofá escolhido por Elisabete tem uma aparência clara e neutra, enquanto o tapete introduz uma tonalidade castanha e uma textura mais natural.

Com madeira, fibras naturais e tons quentes, a sala pode seguir uma linha mais acolhedora e descontraída. Com peças de linhas mais elegantes, iluminação quente e acessórios em tons neutros, o mesmo ponto de partida pode ganhar uma leitura mais sofisticada.

O sofá modular permite adaptar a configuração ao espaço e o tapete funciona como uma base neutra sobre a qual a decoração pode crescer.

A nova casa começa a ganhar personalidade

A mudança de Elisabete Moutinho para uma nova casa aconteceu depois do fim da relação com Pedro Pinto, pai dos seus dois filhos.

A empresária confirmou publicamente a separação a 12 de setembro e revelou que estava a iniciar uma nova etapa ao lado dos filhos. Na altura, descreveu a mudança como “um novo lar” e “um novo começo”, dizendo que queria construir “o nosso cantinho”, recuperar a tranquilidade e proporcionar aos filhos amor, segurança e felicidade.

A imprensa noticiou posteriormente que Elisabete arrendou um T1 e que começou a adquirir novos objetos e mobiliário para o espaço, depois de ter deixado parte dos bens na antiga casa. A própria explicou que quis deixar algumas coisas para o pai dos filhos.