A Amazon tem à venda uma casa pré-fabricada com 3 quartos e 2 casas de banho por menos de 8.000 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Foi através do HuffPost que ficámos a saber que a Amazon tem à venda uma casa pré-fabricada modular que está a surpreender pela relação qualidade-preço — e que pode ser uma alternativa real para quem procura uma habitação sem recorrer a uma hipoteca esmagadora.

O modelo em questão é um contentor expansível disponível a partir de 7.133 euros na Amazon. A estrutura é de aço galvanizado com painéis isolantes de alta resistência, o que lhe confere um aspecto muito acima do esperado para este preço.

O que inclui:

3 quartos, 2 casas de banho completas (com lavatório, sanita e duche), cozinha e sala de estar

(com lavatório, sanita e duche), cozinha e sala de estar Cozinha equipada com lava-loiças, bancada, armários e pré-instalação de canalização e electricidade

equipada com lava-loiças, bancada, armários e pré-instalação de canalização e electricidade Isolamento térmico e insonorização para uso durante todo o ano

Design dobrável e portátil — pode ser transportada em camião e montada em poucas horas

Personalizável entre 1 e 5 quartos, consoante as necessidades

Veja a casa na Amazon

A portabilidade é um dos pontos mais atractivos: a casa pode ser instalada em zonas rurais ou terrenos de difícil acesso, e o fabricante apresenta-a como solução válida não só para habitação permanente, mas também para casa de hóspedes, escritório, alojamento local ou glamping.

Antes de avançar, há dois aspectos importantes a considerar: o preço anunciado pode não ser o valor final, uma vez que a casa é personalizável. E é essencial consultar a autarquia local, já que a instalação pode exigir licenças ou autorizações — especialmente se for usada como habitação permanente ou alojamento turístico.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.