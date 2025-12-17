7 dicas para fazer um contrato de arrendamento sem falhas

Três quartos e cozinha equipada: sim, é possível receber uma casa nova por 22 mil euros

Fazer um contrato de arrendamento da forma correta é o primeiro passo para garantir segurança jurídica e evitar surpresas. Num mercado exigente, a clareza do documento protege senhorios e inquilinos e reduz o risco de conflitos.

A lei não deixa margem para improvisos. Identificação das partes, prazos, rendas e regras de renovação devem estar alinhados antes de assinar. Quando bem preparado, o contrato reduz conflitos, facilita o cumprimento fiscal e cria estabilidade para ambas as partes.

Conheça sete dicas para fazer um contrato de arrendamento seguro e evitar problemas no futuro.

Verifique tudo antes de escrever: A base de um contrato seguro

Um contrato fiável começa pela confirmação da situação do imóvel. Validar a titularidade, a licença de utilização e o certificado energético evita riscos e previne contratos nulos. Este é também o momento de confirmar se o senhorio é o proprietário ou tem poderes para arrendar.

Depois da documentação validada, segue-se a negociação. Renda, prazo, regras de renovação, caução, rendas antecipadas e responsabilidade pelo condomínio devem ser acertados antes de escrever qualquer cláusula. Com alinhamento prévio, a redação torna-se mais objetiva.

Inclua apenas o essencial, mas sem falhas

A lei exige informação mínima obrigatória: identificação das partes, dados do imóvel, finalidade do arrendamento, valor da renda, prazos e licença de utilização. A omissão de qualquer destes elementos pode gerar dúvidas legais e dificultar a comunicação à Autoridade Tributária.

A forma de atualização da renda deve constar expressamente. Um contrato claro evita interpretações erradas e garante que ambas as partes conhecem as regras desde o início.

Defina prazos com atenção: A renovação automática traz surpresas

Os prazos são uma das áreas mais sensíveis. Mesmo em contratos curtos, a lei assegura ao inquilino um mínimo de três anos de estabilidade na primeira renovação. Muitos conflitos surgem por desconhecimento desta regra.

Por isso, estabeleça com rigor os prazos de renovação, avisos prévios e condições de cessação. Quanto mais específico o contrato, menor o risco de litígios.

Não falhe a comunicação à AT: O passo que valida o contrato

Depois da assinatura, o contrato deve ser comunicado à Autoridade Tributária através do Portal das Finanças (Modelo 2 de Imposto do Selo). Após submissão, é gerada a nota de cobrança, correspondente a 10% de uma renda mensal.

Sem este registo, o contrato não produz efeitos fiscais. O senhorio arrisca coimas e o inquilino perde benefícios no IRS. Desde 2025, se o senhorio não cumprir o prazo, o inquilino pode comunicar o contrato através do mecanismo CLS, garantindo o registo.

Caução, rendas e custos: Escreva tudo preto no branco

A caução não deve exceder duas rendas e deve ficar identificada no contrato, incluindo as condições de devolução. A lei permite ainda o pedido de até três rendas antecipadas.

Todos os encargos associados ao imóvel devem ser mencionados no contrato para não existirem dúvidas sobre quem paga o quê.

Antes da assinatura: Confirme cada detalhe

A revisão final deve ser cuidadosa. Cláusulas sobre obras, condomínio, visitas, animais de estimação, subarrendamento e recibos eletrónicos não devem ser ignoradas.

Para maior proteção, recomenda-se fotografar o estado do imóvel e anexar um inventário assinado por ambas as partes. Um contrato completo oferece transparência e reduz conflitos sobre danos futuros.