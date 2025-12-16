Facebook Instagram
Dicas

Três quartos e cozinha equipada: sim, é possível receber uma casa nova por 22 mil euros

Uma casa completa, com dois quartos, cozinha equipada e casa de banho, pode ser sua por apenas 22 mil euros
IOL
Hoje às 12:25
Rival do IKEA surpreendeu-nos: já está a vender toda a decoração de Natal com 70% de desconto até acabar o stock

Uma casa completa, pronta para morar, pode custar menos do que muitos imaginam. A Amazon está a vender uma casita pré-fabricada expansível por 22 281 euros, perfeita para famílias pequenas ou como casa de campo.

Com 37 metros quadrados, a casa oferece dois quartos, uma sala de estar, cozinha totalmente equipada e casa de banho com separação entre área seca e húmida. A cozinha inclui armários, pia e torneiras com água quente e fria, enquanto a casa de banho vem completa com lavatório, sanita, espelho e área de chuveiro privada.

O design da casa privilegia a iluminação natural, graças a janelas grandes e portas de vidro, e todos os espaços são cuidadosamente isolados para oferecer conforto térmico e acústico. A estrutura principal em aço, combinada com painéis de espuma ignífugo, garante resistência a vento, terramotos, fogo e água, cumprindo padrões de segurança de nível elevado.

Outro ponto forte é a instalação rápida: a casa expansível pode ser montada em apenas 10 minutos, reduzindo custos de mão de obra e tornando-a ideal tanto para áreas urbanas como remotas.

Para quem procura uma solução habitacional prática, segura e acessível, esta casa pré-fabricada surge como uma alternativa inovadora, reunindo conforto, funcionalidade e preço competitivo. Pode ver aqui.

RELACIONADOS
Rival do IKEA surpreendeu-nos: já está a vender toda a decoração de Natal com 70% de desconto até acabar o stock
Torre de aquecimento à venda no Lidl por menos de 20 euros promete acabar rapidamente
Usa roupa vermelha no Natal? Tem muito mais significado do que imagina
Este truque é genial: basta fazer isto no seu look e já não vai passar frio nos jantares de Natal
Encontrámos a menos de 6 euros no Lidl a peça modeladora que nos faz parecer mais magras
A família está cansada de pescada cozida? Veja esta receita incrível para variar
Mafalda Castro mostrou a cozinha e o que nos saltou à vista foi este fogão: uma placa com exaustor incluído
Mais Vistos
00:03:51
Secret Story
Afinal, como é que Marisa e Pedro Jorge se conheceram? A resposta que ninguém estava À espera
tvi
00:18:35
Secret Story
O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer
tvi
00:02:57
Secret Story
Inédito: Marisa compara Pedro a Liliana e leva resposta torta
tvi
00:02:55
Secret Story
Como nunca o viu: Leandro lavado em lágrimas: «É a primeira vez...»
tvi
Destaques IOL
Dicas
Vermelho, verde e muito brilho: reunimos algumas inspirações de cor de unhas para o Natal e Ano Novo
Reddit
A minha mulher fica com o dinheiro que pago para as limpezas. E agora está zangada porque não ajudo em casa
Dicas
Especialistas em Feng Shui explicam porque colocar alecrim debaixo da almofada pode melhorar o sono
Monia Delpero
«Dei um beijo de despedida à minha mãe e disse 'volto já’. Nunca regressei a casa»
Mais Lidas
Presidenciais 2026
Calendário dos debates das presidenciais de 2026: todos os confrontos
cnn
Físico português
Foi "baleado várias vezes" em casa: físico português morto a tiro em Boston. "Ele era um colega brilhante"
cnn
Novidades
Novidade da IKEA acaba com o pesadelo da roupa em cima da cadeira do quarto
Famosos
Após quatro anos, ex-concorrente do "Big Brother" declara-se a Joana Diniz: "Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te"
selfie
Pingo Doce
O vinho ideal para o Natal está com desconto no Pingo Doce e custa 2,99 euros
versa
Dois às 10
Foi Cátia quem deu o último colo ao filho de um mês e meio: «Vesti-o para o colocar no caixão»
tvi