Três quartos e cozinha equipada: sim, é possível receber uma casa nova por 22 mil euros

Uma casa completa, pronta para morar, pode custar menos do que muitos imaginam. A Amazon está a vender uma casita pré-fabricada expansível por 22 281 euros, perfeita para famílias pequenas ou como casa de campo.

Com 37 metros quadrados, a casa oferece dois quartos, uma sala de estar, cozinha totalmente equipada e casa de banho com separação entre área seca e húmida. A cozinha inclui armários, pia e torneiras com água quente e fria, enquanto a casa de banho vem completa com lavatório, sanita, espelho e área de chuveiro privada.

O design da casa privilegia a iluminação natural, graças a janelas grandes e portas de vidro, e todos os espaços são cuidadosamente isolados para oferecer conforto térmico e acústico. A estrutura principal em aço, combinada com painéis de espuma ignífugo, garante resistência a vento, terramotos, fogo e água, cumprindo padrões de segurança de nível elevado.

Outro ponto forte é a instalação rápida: a casa expansível pode ser montada em apenas 10 minutos, reduzindo custos de mão de obra e tornando-a ideal tanto para áreas urbanas como remotas.

Para quem procura uma solução habitacional prática, segura e acessível, esta casa pré-fabricada surge como uma alternativa inovadora, reunindo conforto, funcionalidade e preço competitivo. Pode ver aqui.