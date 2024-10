Da air fryer ao aspirador robot: 10 essenciais que transformam o seu dia a dia em casa

Espuma e escova para limpar as patas do seu animal

Neste artigo, apresentamos uma seleção de 10 produtos que são hoje tendência nas casas mais modernas e que são um verdadeiro sucesso nas redes sociais e de vendas nas plataformas de e-commerce. Desde gadgets que revolucionam a forma de cozinhar até ferramentas inteligentes de limpeza e organização, estes itens estão a redefinir o conceito de vida doméstica no século XXI.

1. Cecotec Air Fryer 6 L

Esta Air Fryer é perfeita para quem procura uma alimentação mais saudável sem comprometer o sabor. Com 6 litros de capacidade, 1700W de potência e até grelhador integrado, este utensílio permite preparar refeições deliciosas para toda a família com pouco ou nenhum óleo. A tecnologia avançada garante que a comida fica crocante por fora e suculenta por dentro, enquanto o painel de controlo tátil com 12 modos pré-configurados transforma o ato de cozinhar numa experiência intuitiva e agradável.

2. Protetor de colchão impermeável, hipoalergénico e antiácaros

Este protetor de colchão oferece uma defesa completa contra líquidos e ácaros, combinando impermeabilidade e respirabilidade. É uma solução indicada para quem sofre de alergias ou para famílias com crianças. O ajuste perfeito ao colchão, como um lençol de baixo, garante noites de sono tranquilas e confortáveis, sem a preocupação com dobras ou deslocamentos.

3. Aspirador robot Xiaomi

O Xiaomi Robot Vacuum S12 é ideal para quem valoriza a eficiência e quer poupar tempo na limpeza. O seu sistema de mopa com controlo de humidade permite uma limpeza uniforme sem excesso de água, protegendo diferentes tipos de pisos. Com rotas em ziguezague e forma de Y, oferece uma precisão semelhante à de uma limpeza manual, garantindo um resultado impecável.

4. Ferro a vapor sem fios

Este ferro da Rowenta torna o ato de passar a ferro muito mais simples. A libertação contínua de vapor cuida dos tecidos mais exigentes, enquanto o sistema anticalcario contribui para uma maior durabilidade do aparelho. Para maior segurança, o ferro desliga-se automaticamente, tornando-o uma excelente opção para os mais distraídos.

5. Estendal vertical de aço tipo torre de 3 níveis com asas dobráveis

Com este estendal vertical, as casas mais pequenas ganham espaço extra para secar a roupa. Feito de aço resistente, oferece estabilidade e durabilidade. As asas dobráveis permitem secar peças delicadas sem marcas, e as rodas facilitam a sua movimentação. Quando não está em uso, dobra-se com facilidade, ocupando pouco espaço.

6. Caixas de armazenamento de roupa, bolsa de 90L com cabo reforçado

Estas bolsas de armazenamento são perfeitas para guardar edredões, roupa sazonal e outros itens volumosos de forma organizada e eficiente. Com uma capacidade generosa de 90 litros, cada saco é feito de tecido respirável que protege contra poeiras e odores. A janela transparente facilita a identificação do conteúdo, poupando tempo na arrumação. Uma solução inteligente tanto para otimizar o espaço em casa como para facilitar mudanças.

7. Clipes de fixação para edredão em forma de cogumelo

Estes clipes antiderrapantes destacam-se pela sua forma de cogumelo, ideais para manter o edredão no lugar, especialmente em colchas mais grossas. Estes clipes vão impedir que os cobertores e edredons deslizem durante a noite, proporcionando um excelente descanso.

8. Desumidificador elétrico com luz LED

Com uma capacidade de 1200 ml e funcionamento silencioso, este desumidificador é perfeito para divisões até 20 metros quadrados, como quartos ou casas de banho.O aparelho possui luz LED com 7 cores, que cria um ambiente acolhedor. Destina-se a quem quer combater a humidade em casa com um aparelho estético, mantendo o conforto e segurança.

9. Escorredor de pratos com placa de drenagem

Este escorredor de pratos é uma opção inovadora para quem valoriza a organização e a eficiência na cozinha. Com um sistema de drenagem automática e ranhuras ajustáveis, evita fugas de água e mantém as superfícies secas. O seu design em aço inoxidável torna-o durável e seguro para o uso diário. Destina-se a famílias que precisam de otimizar o espaço de trabalho na cozinha, com uma solução prática e moderna que também pode servir para armazenar alimentos ou utensílios de forma segura.

10. Limpador de têxteis, reservatórios de água limpa e suja removíveis

Este limpador têxtil distingue-se pela sua dupla função de pulverização e aspiração, ideal para quem procura manter colchões, tapetes e sofás impecáveis. Com uma potência de 650 W e um fluxo de água ajustável, oferece uma limpeza profunda das fibras sem esforço. Os seus reservatórios removíveis para água limpa e suja garantem uma separação eficaz, facilitando o processo de enchimento e esvaziamento.

