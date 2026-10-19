Entrámos na casa deste apresentador da TVI e ficámos rendidos a este recanto. Mas há "um grande senão" que está a dar-lhe problemas

Inês Gutierrez: "Não escrevi isto para contrariar o que partilho nas redes sociais"

Em noite fria, casal de apresentadores aumenta a temperatura em looks ousados: saiba quem são!

Os apresentadores mostraram um dos elementos de que mais gostam no lar, mas há um problema que os levou a tomar uma decisão: «Quando bate o sol, esta casa fica um autêntico forno»

João Montez e Inês Gutierrez têm partilhado vários pormenores da casa nas redes sociais, dando aos seguidores a oportunidade de conhecer melhor alguns dos recantos do espaço onde vivem. Desta vez, o casal destacou um elemento arquitetónico que faz a diferença na luminosidade da habitação: a claraboia.

Num vídeo publicado no Instagram, os apresentadores mostraram este detalhe e explicaram por que motivo é um dos elementos de que mais gostam na casa.

«Esta é, provavelmente, uma das coisas mais bonitas da nossa casa. Dá luz, praticamente, a toda a casa», afirmaram.

A entrada de luz natural é, sem dúvida, uma das grandes vantagens deste tipo de solução arquitetónica. Mas, no caso do casal, há um pormenor que acaba por transformar esta característica num desafio, sobretudo nos dias de maior calor.

A claraboia tem um problema que obrigou o casal a tomar uma decisão

Apesar de estarem rendidos à luminosidade que a claraboia proporciona, João Montez e Inês Gutierrez reconheceram que existe uma desvantagem.

«Mas também tem um grande problema: quando bate o sol, esta casa fica um autêntico forno», explicaram no vídeo.

A exposição solar acaba, assim, por ser o reverso da medalha de um elemento que consideram especialmente bonito. Se, por um lado, a claraboia permite que a luz natural chegue a grande parte da casa, por outro, o calor provocado pela incidência do sol tornou-se uma questão a resolver.

Foi por isso que o casal decidiu avançar com a substituição do vidro, procurando manter a luminosidade sem ter de lidar com o mesmo problema de aquecimento do espaço.

A ideia passa por encontrar um equilíbrio entre a entrada de luz natural e o conforto térmico da habitação, sem abdicar de um dos detalhes arquitetónicos de que mais gostam.

A claraboia é um dos elementos que o casal escolheu destacar ao mostrar a casa aos seguidores. A publicação permite perceber melhor a importância que este detalhe tem no espaço e o motivo pelo qual decidiram intervir.