Fomos à rival da IKEA e transformámos totalmente a casa de banho. Conta final: 120 euros (esta é a lista)

É nórdica e tem tudo o que o design escandinavo mais nos agrada. Com preços incríveis, conseguimos transformar a casa de banho com um orçamento apertado
IOL
Ontem às 13:07
Quem é que não adora uma boa transformação em casa? Desta vez, decidimos dar uma nova vida à nossa casa de banho e fomos à grande concorrente nórdica da IKEA em Portugal: a JYSK. A marca dinamarquesa, já com mais de 28 lojas no país, continua a destacar-se pelo design escandinavo simples, funcional e acessível.

Optámos por peças em promoção e por artigos que, mesmo sem desconto, têm preços muito competitivos. O resultado? Uma casa de banho totalmente renovada e com aquele toque minimalista que tanto gostamos. Toalhas, piaçaba, cortinas de duche e muito mais, tudo escolhido para transformar o espaço sem complicações.

Percorra a galeria e descubra os produtos que selecionámos para si.

