Fomos à rival da IKEA e transformámos totalmente a casa de banho. Conta final: 120 euros (esta é a lista)

Fomos à grande rival do IKEA. E agora temos um quarto novo (gastámos menos de 100€)

Rival da IKEA já tem 33 lojas em Portugal. Vende online e está com descontos até 60%

Quem é que não adora uma boa transformação em casa? Desta vez, decidimos dar uma nova vida à nossa casa de banho e fomos à grande concorrente nórdica da IKEA em Portugal: a JYSK. A marca dinamarquesa, já com mais de 28 lojas no país, continua a destacar-se pelo design escandinavo simples, funcional e acessível.

Optámos por peças em promoção e por artigos que, mesmo sem desconto, têm preços muito competitivos. O resultado? Uma casa de banho totalmente renovada e com aquele toque minimalista que tanto gostamos. Toalhas, piaçaba, cortinas de duche e muito mais, tudo escolhido para transformar o espaço sem complicações.

