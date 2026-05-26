Em três horas, Helena Coelho decidiu comprar esta casa de sonho. E mostrou-nos os detalhes

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A vida de Helena Coelho está prestes a mudar. A influencer revelou nas redes sociais que vai mudar de casa e mostrou aos seguidores todos os detalhes da nova moradia, que inclui piscina, jardim, garagem e vários espaços pensados para a família.

No vídeo publicado no Instagram, Helena Coelho começou por explicar que a decisão foi tomada quase por impulso. “Vi o anúncio às 14h e comprei a casa às 17h”, contou, surpreendida com a rapidez com que tudo aconteceu.

Apesar de garantir que adorava a casa onde vivia anteriormente, a criadora de conteúdos admitiu que sentia falta de um espaço exterior. “Vivíamos numa casa que amávamos, mas sentíamos muita necessidade de um espaço exterior”, explicou.

Uma casa pensada para a família

Logo à entrada, Helena Coelho mostrou uma casa de banho social e um espaço que será transformado em escritório e quarto de visitas. A ideia passa por instalar uma cama embutida para receber os pais e familiares que visitam frequentemente a casa.

A zona principal da moradia é um open space com cozinha e sala, com cerca de 50 a 60 metros quadrados. A influencer confessou que vai sentir saudades do seu “fogão invisível”, mas mostrou-se entusiasmada com a nova cozinha branca e com a quantidade de arrumação disponível.

“Adoro estar a cozinhar e ver a sala e a piscina”, revelou.

Na sala, o plano inclui uma televisão de grandes dimensões e um sofá familiar “a sério” para momentos de cinema em casa. O piso dá ainda acesso direto à garagem, que deverá servir também para carregar um futuro carro elétrico.

O espaço exterior foi um dos grandes fatores decisivos na compra da casa. Ter um jardim em Lisboa era algo completamente novo para Helena Coelho, que não escondeu o entusiasmo.

A piscina, com cerca de cinco metros, vai ter bomba de calor, um pedido feito logo desde o início. “Sou muito friorenta”, brincou. O objetivo é aproveitar o espaço ao máximo com amigos e com a filha, Íris.

Quartos espaçosos e muita arrumação

No piso superior ficam os quartos, todos com cerca de 22 metros quadrados e já equipados com armários embutidos.

O quarto de Íris terá uma “cama de grandes”, como a própria pediu, mas continuará com bastante espaço para brincar. Já a suíte principal contará com closet, casa de banho privada e uma varanda ampla.

Para além disso, haverá um segundo closet/escritório dedicado ao trabalho, maquilhagem e roupa. A influencer pretende acrescentar ainda mais arrumação com módulos PAX ao longo de uma parede inteira.

“Se um dia tivermos outro filho, este quarto será para ele”, partilhou.

No final do vídeo, Helena Coelho mostrou-se muito feliz com esta nova etapa e deixou um convite aos seguidores para acompanharem todo o processo de decoração e mudança.