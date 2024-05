Profissionais de limpezas deixam apelo: deixe de fazer estas 8 tarefas em sua casa

Não se trata aqui de instruções do TikTok sobre poções mágicas de limpeza ou outras dicas estranhas. Este artigo, muito pelo contrário, baseia-se em informações da "Home & Garden News", onde foram feitas perguntas a profissionais de limpeza sobre o que gostariam que as pessoas deixassem de fazer.

Remoção de bolor por conta própria

Claro que podem ser usados métodos caseiros numa cortina de chuveiro, por exemplo. Mas, para trabalhos mais complexos como humidade e bolor em paredes, deve chamar um profissional. "O bolor existe em mais de 100 mil variedades" e tem de ser tratado, "mas não por si," alerta o especialista de limpeza Aaron Christensen ao site "Home & Garden News".

A lista de problemas que podem surgir é grande. Para mencionar apenas alguns: tratar o tipo errado de bolor com o produto de limpeza errado pode fazer com que cresça e se espalhe. Pode também libertar no ar esporos que irão disseminar-se e que são perigosos para a saúde. Além disso, corre o risco de danificar a sua casa ao usar produtos químicos agressivos e ao raspar, tentando removê-lo. Ou, pode ainda enganar-se a si próprio, achando que está tudo limpo quando, na verdade, o bolor continua a corroer as fundações da sua casa e a poluir a qualidade do ar.

Limpezas de estofos

O mesmo especialista afirma: "tecidos antigos ou delicados requerem cuidados específicos, e não basta aplicar um pouco de detergente da loiça e esfregar. Dependendo do material, são necessários equipamentos e produtos químicos diferentes. Se for uma peça barata de mobiliário da IKEA, tudo bem, pode arriscar. Mas, se for uma cadeira antiga da sua avó, carregada de história, amor e nostalgia, deixe isso para os especialistas."

Utilizar esponjas mágicas em tudo

Ao usar esponjas mágicas, que são um produto eficiente em muitas tarefas, é necessário ter cuidado com certas superfícies, especialmente as porosas. "Aquela esponja mágica que o cliente jura ser infalível e que utiliza constantemente para limpar a bancada de mármore da cozinha, pode causar danos irreparáveis à superfície, e nada do que fazemos como profissionais de limpeza consegue corrigir isso", explicou o responsável de uma empresa de limpezas profissionais australiana, Delah Gomasi.

Optar por produtos de limpeza só porque fazem espuma

O mesmo especialista adverte ainda para os produtos de limpeza que fazem espuma. "A formação de espuma ao usar um produto químico de limpeza não indica, necessariamente, uma limpeza melhor e mais eficaz", sublinha. "Os agentes que fazem espuma são geralmente adicionados pelo fabricante para dar a impressão de que o produto é mais forte do que realmente é."

Usar lixívia em tudo

Foi-nos ensinado pelas nossas avós, mas estamos aqui para desfazer alguns mitos sobre a lixívia: usá-la em tudo na sua casa é uma loucura, alertam os especialistas em limpezas. Isto também se aplica às toalhitas à base de lixívia. Para a limpeza diária existem alternativas mais suaves, como detergente ou álcool isopropílico, que são mais seguras e melhores na maioria dos casos, assegura Ryan Knoll, fundador de uma empresa de limpezas ao "Home & Garden News”.

Utilizar uma quantidade excessiva de produtos químicos

"Os consumidores utilizam toneladas de produtos químicos quando limpam por conta própria," diz Ryan Knoll. "É preciso limpar o ecrã do computador, onde está o spray para ecrãs de computador? A verdade é que a maioria dos produtos químicos que nos vendem são completamente desnecessários, e produtos domésticos comuns como o detergente da loiça e água fazem um trabalho melhor e custam menos", sublinha.

Não limpar a casa com frequência

De acordo com Jess Farinha, fundadora de outra empresa de limpezas profissionais, é importante destralhar e ter uma rotina de limpeza consistente. "A desorganização torna a limpeza mais difícil e contribui para uma sensação de caos na sua casa," defende a especialista. "Um espaço arrumado é mais fácil de limpar e manter, promovendo um ambiente de vida mais tranquilo e agradável." "Por último, muitas pessoas subestimam o poder de um horário de limpeza. Em vez de esperar que as coisas fiquem visivelmente sujas, a limpeza regular pode evitar acumular pó e sujidade, tornando cada sessão de limpeza menos assustadora e mais eficiente", conclui.

Limpar as condutas de ar com o seu próprio aspirador

A limpeza das condutas de ar exige muito mais atenção ao detalhe do que o seu aspirador doméstico pode proporcionar, não sendo uma tarefa rápida e simples. Segundo Aaron Christensen, profissional de limpeza entrevistado pelo site "Home & Garden News", "as condutas de ar precisam de ser limpas, pois nelas instalam-se alergénios e detritos, causando um impacto enorme na qualidade do ar da sua casa".

O especialista explica ainda que este tipo de limpeza requer um aspirador específico, um aparelho longo e manobrável que consiga alcançar todos os recantos de sujidade. "Não use o seu aspirador, pois é certo que vai levantar detritos ou empurrá-los para dentro das condutas," adverte.