Este artigo pode conter links afiliados*

Nem sempre é fácil saber o que oferecer a um homem no Natal, mas há presentes que são apostas seguras, como um bom casaco, de qualidade e que nunca passa de moda. Foi o que pensámos quando encontrámos este casaco Columbia Gate Racer Softshell, que passou de 142,31 euros para 85,39 euros na Amazon, e decidimos partilhar a oportunidade com os leitores

Um casaco para enfrentar os dias mais frios

O casaco Columbia Gate Racer Softshell foi pensado para proteger nos meses de inverno, graças ao tecido resistente ao vento e à água e ao isolamento térmico que ajuda a manter o corpo quente. O material elástico permite ainda maior liberdade de movimentos, enquanto o capuz ajustável ajuda a proteger nos dias de mau tempo.

Um dos compradores conta que utilizou o casaco na Islândia, com temperaturas abaixo de zero e vento gelado, e que conseguiu manter-se confortável apenas com uma camisola térmica por baixo. Destaca ainda que «repele muito bem a chuva ligeira e até alguns aguaceiros», além de proteger eficazmente do vento

Conforto e detalhes que fazem a diferença

Além da proteção contra as condições meteorológicas, esta peça da Columbia inclui um capuz integrado ajustável e forrado, bolsos com fecho no peito e nas mãos, punhos ajustáveis e uma bainha com cordão para adaptar o casaco ao corpo. O design desportivo combina com diferentes estilos e pode ser usado tanto em passeios ao ar livre como nas deslocações diárias.

Nas avaliações, há quem o descreva como «muito quente» e destaque a boa qualidade, enquanto outro comprador salienta que é «leve, confortável e respirável», com um forro que ajuda a manter o calor. São características que fazem deste modelo uma opção interessante para quem procura conforto sem ter de vestir um casaco demasiado volumoso

Uma oportunidade para aproveitar na Black Friday

Disponível em diferentes tamanhos, o Columbia Gate Racer Softshell para homem pode ser encontrado na cor Greenscape por 85,39 euros, em vez dos 142,31 euros recomendados, com uma poupança de 40%. A versão preta também está em promoção.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.