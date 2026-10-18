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Helly Hansen Dubliner
Helly Hansen Dubliner | Amazon

Para enfrentar o inverno em Portugal: este casaco Helly Hansen custa agora 93€
IOL
Há 2h e 5min

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Marca norueguesa criada para proteger marinheiros da chuva e do frio tem um casaco de inverno com quase 80€ de desconto

A Helly Hansen nasceu na Noruega para vestir quem trabalhava no mar, onde um casaco mau pode fazer a diferença entre um dia suportável e um dia miserável. Mais de um século depois, essa experiência chega a um casaco azul-marinho liso, o Helly Hansen Dubliner Insulated Jacket, que na Amazon custa 93,47€, quando o preço original é de 172,82€.

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Helly Hansen Dubliner Insulated

Feito para a chuva e para o vento

O que parece um casaco discreto esconde uma construção pensada para o mau tempo. A tecnologia Helly Tech, desenvolvida pela própria marca, funciona como uma barreira contra a água e o vento, mas deixa sair o calor e a humidade do corpo.

Para manter o calor, o interior leva Primaloft Black, uma fibra sintética que continua a aquecer mesmo quando fica húmida, ao contrário da penugem de ave, que perde eficácia assim que molha. As costuras são seladas para evitar infiltrações e o capuz ajusta-se conforme o vento, detalhes que costumam aparecer em roupa técnica de preço bem mais alto.

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Uma peça para todos os dias

Como a cor é escura e o corte clássico, este casaco assenta bem com calças de ganga, camisola de gola redonda e ténis brancos, mas também com botas e roupa mais desportiva. Serve para o trajeto até ao trabalho e para uma escapadinha à serra, sem precisar de mudar de casaco.

O que diz quem comprou
Na Amazon, o casaco tem 4,6 estrelas em 5, com mais de 1.800 avaliações. Um comprador garante que o usa há dois anos e que continua com o aspeto de novo. Outro admite que, à primeira vista, o achou mais leve do que esperava, mas que acabou por se surpreender com o calor e com a proteção contra a chuva e o vento.

Adquira aqui o casaco Helly Hansen Dubliner por 93,47€ na Amazon

Helly Hansen Dubliner Insulated

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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