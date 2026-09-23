Vão voar das prateleiras! Casacos tendência a 9.95 euros na loja que é fenómeno de preços baixos

Acabaram as viagens a Espanha: Mercadona chega finalmente a uma das regiões onde tem mais fãs

O cabelo pintado está a ficar baço? Este produto da Mercadona reaviva a cor em poucos minutos

Era a notícia que esta região esperava: Mercadona vai abrir nova loja e está a contratar

Esta peça já é tendência de estações passadas e continua a ter lugar obrigatório no roupeiro, até porque é super confortável para quando chegar o frio. Mas é possível usar casacos sherpa e ao mesmo tempo conseguir um estilo elegante? Viemos aqui provar que sim. E encontrámos estes de mulher e homem a menos de 10 euros!

A textura de pelo, o volume e as golas aconchegantes voltam a aparecer assim que as temperaturas começam a descer — e, este ano, há uma razão particularmente convincente para acrescentar uma destas peças ao roupeiro.

Na Action, a loja conhecida pelos preços baixos, há atualmente casacos felpudos a 9,95 euros. A promoção está indicada para o período de 23 a 29 de setembro, por isso o melhor é aproveitarmos já.

O casaco existe em bege e castanho, na secção feminina, com estrutura felpuda, corte curto e um fecho de botões. É uma daquelas peças fáceis de combinar: funciona com umas calças de ganga largas e sapatilhas para um visual descontraído, mas também pode ser usada com calças mais direitas, botas ou até uma saia para um resultado mais cuidado.

Para os homem, o casaco tem fecho de correr, bolsos e um bolso no peito, e está disponível em várias cores, incluindo castanho e azul. O desenho aproxima-se daquele estilo outdoor que tem vindo a ganhar espaço no guarda-roupa urbano: simples, confortável e fácil de usar com ganga, calças cargo ou modelos mais largos.

Imagem criada por IA para exemplificar como usar os casacos da Action

E há outro detalhe que ajuda a explicar o interesse destas peças: não é preciso construir um look inteiro à volta delas. Um casaco felpudo funciona precisamente porque acrescenta textura e volume a combinações muito básicas — umas calças de ganga, uma camisola lisa e umas sapatilhas podem ser suficientes.

No caso da versão feminina, há ainda um pormenor a considerar: pelo menos 50% do material é reciclado, segundo a informação disponibilizada pela marca, com certificação Global Recycled Standard (GRS).