Paula Echevarría criou casaco lindo e todas podemos comprá-lo (porque está na Primark)

Roupa de cama da Primark aquece até as noites mais frias de inverno

Num cruzamento perfeito entre o clássico e o que é tendência, a atriz e influencer espanhola Paula Echevarría desenvolveu uma peça icónica para esta estação, que queremos trazer já para o nosso roupeiro. Falamos do casaco de malha com padrão Argyle, que promete ser um dos favoritos para este inverno.

Podemos encontrar este must-have na Primark por apenas 21 euros e não há nada de que gostemos mais do que de melhorar o nosso guarda-roupa sem gastar uma fortuna.

Com gola redonda e corte regular, este casaco destaca-se pelo seu padrão, um clássico intemporal que remete também ao estilo preppy. O padrão Argyle, que alterna losangos em tons neutros e quentes (branco, castanho e cinzento), é versátil e fácil de combinar, seja para looks casuais ou para um visual mais cuidado.

A composição da malha – 57% acrílico, 21% poliéster, 11% lã, 9% nylon e 2% elastano – oferece um toque suave e um conforto ideal para os dias frios. A mistura de fibras confere também uma ligeira elasticidade, proporcionando aquele ajuste confortável e que se adapta ao corpo que adoramos.

Podemos usar este casaco com jeans ou com calças clássicas, criando um look mais sofisticado e sem esforço.

Para garantir que o casaco fique impecável durante muito tempo, é essencial seguir algumas instruções de manutenção: deve ser lavado a uma temperatura máxima de 30 ºC, sempre do avesso e com cores semelhantes. Não deve ser secado na máquina, nem exposto a temperaturas elevadas.