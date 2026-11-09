Regra 2-2-2: psicólogo recomenda este método para os casais não deixarem a relação cair na rotina

A rotina, as responsabilidades profissionais e as tarefas do dia a dia podem, pouco a pouco, ocupar todo o espaço de uma relação. E, ao contrário do que muitas vezes se pensa, os casais não se afastam necessariamente de um dia para o outro. O distanciamento acontece, muitas vezes, quando deixam de criar momentos de partilha e de investir tempo na relação.

É esta a reflexão que Fernando Mesquita, psicólogo clínico, sexólogo e terapeuta cognitivo-comportamental integrativo, deixa numa publicação partilhada na sua conta de Instagram. O especialista chama a atenção para a importância de proteger o tempo do casal, lembrando que manter uma relação saudável não depende necessariamente de gastar muito dinheiro, mas sim de fazer escolhas conscientes para continuar a alimentar a ligação.

«Não é sobre gastar dinheiro. É sobre proteger o tempo da relação antes que a rotina o ocupe todo», defende.

A regra 2-2-2: três momentos para voltar a estar a dois

Entre as sugestões apresentadas pelo terapeuta está a chamada regra 2-2-2, uma proposta prática que incentiva os casais a reservar momentos regulares para estarem juntos, longe das obrigações habituais.

A fórmula divide-se em três compromissos:

De duas em duas semanas: organizar um encontro a dois. Pode ser um jantar, um passeio ou simplesmente um momento dedicado exclusivamente à relação. A ideia é estar junto sem pressa, sem a pressão da rotina e, se possível, sem telemóveis.

De dois em dois meses: reservar um fim de semana fora. Não é necessário escolher um destino distante ou dispendioso. O importante é mudar de ambiente, quebrar os hábitos e proporcionar ao casal a oportunidade de descobrir outro lugar e reencontrar-se nele.

De dois em dois anos: planear uma semana de férias apenas para os dois. Uma oportunidade para sair do quotidiano, viver novas experiências e voltar a dedicar tempo à relação, sem as distrações habituais.

Não é preciso gastar muito para investir na relação

Um dos aspetos centrais da mensagem de Fernando Mesquita é precisamente a ideia de que cuidar de uma relação não tem de representar uma despesa elevada.

Um encontro a dois não precisa de acontecer num restaurante caro, tal como uma escapadinha não tem obrigatoriamente de implicar uma viagem para o estrangeiro. Por vezes, basta escolher um programa diferente, explorar um local desconhecido ou reservar algumas horas para fazer algo de que ambos gostam.

Mais do que o destino ou o valor gasto, importa a intenção de criar experiências em conjunto.

Tempo de qualidade também exige presença

Outra das recomendações passa por reduzir as distrações durante os momentos a dois. Estar fisicamente no mesmo espaço não significa, necessariamente, estar verdadeiramente presente.

Os telemóveis, as preocupações profissionais e as tarefas pendentes podem transformar o tempo partilhado em mais um momento de coexistência, sem verdadeira ligação. Por isso, a proposta passa também por recuperar a conversa, a atenção e a disponibilidade emocional.

A mensagem é simples: uma relação não se mantém apenas porque duas pessoas continuam juntas. Precisa de atenção, cuidado e experiências partilhadas.

A regra 2-2-2 surge, assim, como uma forma de introduzir pequenos compromissos na agenda do casal e impedir que a rotina ocupe todo o espaço da relação. Porque, como sugere o especialista, o afastamento nem sempre começa com um grande problema. Pode começar simplesmente quando deixam de existir momentos pensados para os dois.