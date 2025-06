Contas conjuntas ou individuais: como é que os casais portugueses gerem o seu dinheiro?

A gestão das finanças dentro do casal é cada vez mais um exercício de equilíbrio. Segundo o Barómetro Doutor Finanças de Hábitos Financeiros, feito em parceria com a Universidade Católica Portuguesa, a maioria dos casais em Portugal combina contas conjuntas com contas individuais.

O inquérito, que envolveu 700 participantes, mostra que cerca de metade das pessoas que vive com o cônjuge, partilha a gestão do dinheiro.

Mais de metade dos casais dividem contas e responsabilidades

Entre os inquiridos que vivem com o cônjuge, 57% afirma que cada um é responsável pela sua própria conta, mas 54% indica ter também contas de responsabilidade conjunta. Ou seja, a coexistência de contas individuais e partilhadas é a norma para a maioria dos casais.

Apesar dessa partilha formal, a gestão do dinheiro nem sempre é feita a dois. Quando se olha apenas para as pessoas que vivem com o cônjuge, 49% referem que gerem a conta em conjunto com o parceiro. Já 27% dizem ser os únicos responsáveis pela gestão (14% são homens e 13% são mulheres).

Nem todas as decisões são tomadas a dois

12% dos participantes referem que as decisões sobre a conta bancária são tomadas em conjunto, mas que apenas um dos dois executa essas decisões. Já 6% indicam que é sobretudo o companheiro ou companheira quem trata da gestão. Neste grupo, 4% são mulheres e 2% são homens. Outro grupo de 6% afirma que decidem a dois, mas que é o cônjuge quem concretiza o plano.

61% gere sozinho a sua conta bancária

Segundo o estudo, 61% dos inquiridos tem uma conta bancária individual e afirma ser o único responsável pela sua gestão. A autonomia na administração das contas pessoais continua a ser uma realidade para a maioria dos portugueses.

Contas partilhadas com filhos: mulheres lideram

O barómetro revela também que 37% dos inquiridos partilham contas bancárias com os filhos. Entre estes casos, são as mulheres quem mais assume a responsabilidade: 24%, contra apenas 13% dos homens.

Quem vive com quem?

A amostra analisada revela ainda que 61% dos inquiridos vivem com o cônjuge e 41% com filhos. Apenas 16% vivem sozinho, enquanto 13% partilham casa com os pais.

O Barómetro Doutor Finanças de Hábitos Financeiros pretende acompanhar a evolução dos comportamentos e competências financeiras da população portuguesa. Os comportamentos relativos à poupança, investimento, créditos e gestão do dinheiro em família foram alguns dos tópicos estudados.