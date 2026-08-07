"Parece o final de um filme da Disney": Está tudo ao rubro com as fotos inéditas que o casal mais sexy de Portugal partilhou

Um dos casais mais acarinhados do meio artístico português voltou a partilhar imagens que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais. Fotografias inéditas do dia do casamento, ao lado de registos recentes junto ao Wörthersee, na Áustria, marcam mais um aniversário de casados — e os comentários de amigos e seguidores não tardaram a multiplicar-se. É este o retrato que Paulo Pires e Astrid Werdnig decidiram partilhar esta semana, ao assinalarem 26 anos de casamento.

Paulo Pires, o galã das novelas portuguesas, celebrou a data com uma publicação no Instagram onde se vê uma fotografia do dia do casamento, captada durante a cerimónia, junto a um arranjo de girassóis e velas. À publicação juntou registos do mesmo dia, 26 anos mais tarde, tirados junto ao Wörthersee, na Áustria: um selfie do casal, o ator a nadar nas águas turquesa e uma foto da esposa, no mesmo local, a apanhar sol. A legenda que escolheu resume tudo: "Há 26 anos chovia torrencialmente. Hoje um calor inacreditável 😥!".

Já a esposa do ator, Astrid Werdnig, decidiu relembrar o dia com mais fotografias deslumbrantes da cerimónia, há 26 anos. Na legenda, a modelo escreveu: "26 ❤️ anniversary".

Os comentários não tardaram a encher-se de amigos e caras conhecidas do meio artístico português. Fernanda Serrano desejou "mais anos bonitos e felizes assim, sempre carregados de sorrisos"; Cláudia Vieira resumiu tudo num "e vocês sempre maravilhosos"; Helena Isabel deixou os parabéns entre emojis de festa. Já a influenciadora Mafalda Sampaio resumiu muito bem o sentimento que o público tem ao olhar para estes registos: "Parabéns! Parece o final de um filme da Disney - 'casaram e viveram felizes para sempre'".

Paulo Pires, de 59 anos, é um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa — e também um dos mais discretos quando o assunto é vida privada. A relação com Astrid Werdnig, de 51, nasceu na década de 90, em Viena, quando ambos trabalhavam no mundo da moda. O romance depressa se transformou em algo mais sério e, em 2000, o casal decidiu casar-se na Áustria, o mesmo país onde, apenas há um ano, celebraram as bodas de prata.

Da relação nasceram duas filhas: Chloe, em 2004, e Zoe, em 2012. Ao longo destes 26 anos, Paulo Pires e Astrid sempre optaram por manter a família longe dos holofotes, reservando as aparições públicas para ocasiões pontuais — como o recente aniversário da Vogue Portugal, onde voltaram a arrasar como um dos casais mais elegantes da noite.

Raras, mas sempre muito comentadas, as publicações do casal continuam a confirmar aquilo que os fãs já sabem: a estabilidade e a cumplicidade que os une há 26 anos não dão sinais de abrandar.