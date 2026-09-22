São um dos casais mais discretos e adorados de Portugal. Agora, abriram o álbum privado e mostraram fotos nunca antes vistas com mais de 10 anos

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É um dos rostos mais adorados da TVI. Agora, surge em fotos com quase 30 anos que estão a deixar os fãs de queixo caído

Marta Andrino e Frederico Amaral são um dos casais mais acarinhados da televisão portuguesa. O casal gosta de partilhar com os fãs alguns momentos da vida mais privada e familiar, mas desta vez superaram as expectativas com uma das últimas publicações que fizeram no Instagram.

Os atores completaram recentemente 13 anos de união e decidiram assinalar a data com uma partilha em que mostram fotos nunca antes vistas de ambos. Algumas delas já com mais de uma década.

"13! Celebramos o amor, a entrega, a escuta, a cumplicidade, o afeto, a perseverança, a paciência, as imperfeições as conquistas e o orgulho que temos um pelo outro.

Ah… e as sonecas da Marta. Amo-te ontem, hoje e amanhã", escreveu Frederico Amaral, na legenda da publicação.

Os fãs e alguns rostos bem conhecidos da televisão portuguesa ficaram rendidos à publicação e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. "Oh! Parabéns, meus amores", "Tá aqui um casal bonito, sim senhor", "Maravilhosos! Felicidades", "Casal mais lindo", "Continuação de muitas felicidades e muito amor", "Que venham muitos mais anos de aventuras e gargalhadas!", "Lindões vocês", "Que continuem com muito amor", pode ler-se.