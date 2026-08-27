Aos 20 e poucos anos, este casal português tornou-se num fenómeno internacional: a história de amor que está a conquistar o Mundo

O romance começou discretamente, ainda no verão em que João Neves vestia a camisola do Benfica. Hoje, Madalena Aragão e o futebolista do Paris Saint-Germain são um dos casais portugueses mais acarinhados dentro e fora de Portugal. Entre Lisboa, Paris, estádios, troféus e milhões de seguidores, a história de amor dos dois ganhou uma dimensão que já ultrapassa o futebol e a televisão.

Tinham 18 e 19 anos quando começaram a namorar. Hoje, aos 20 e 21, respetivamente, são um dos casais portugueses mais mediáticos da nova geração, e a sua história já é acompanhada muito para lá das fronteiras nacionais.

O romance começou no verão de 2024. João Neves ainda era jogador do Benfica e Madalena Aragão vivia uma fase de grande afirmação enquanto atriz. Os primeiros sinais surgiram longe das luzes de Paris: no Algarve, onde os dois foram vistos juntos durante umas férias.

A imprensa começou então a dar conta de uma proximidade que, até aí, permanecia longe das redes sociais. Segundo relatos publicados na altura na imprensa social, os dois já tinham passado fins de semana juntos e até conhecido as respetivas famílias.

O amor que nasceu entre Lisboa e Paris

A 5 de agosto de 2024, João Neves foi oficialmente apresentado como jogador do Paris Saint-Germain (PSG). O menino formado no Benfica deixava Portugal para dar o salto para um dos maiores clubes da Europa.

E é aqui que a história dos dois ganha uma espécie de argumento cinematográfico: o namoro estava a começar precisamente quando a vida de João mudava de país.

Madalena ficou profissionalmente ligada a Portugal, entre representação e novos projetos. João instalou-se em Paris. A distância, contudo, nunca pareceu ser um problema para os dois.

A relação foi assumida publicamente a 19 de setembro de 2024, quando ambos partilharam a mesma fotografia juntos. A partir daí, ainda que sem transformar a vida privada num reality show, começaram a deixar escapar pequenos pedaços da relação nas redes sociais.

E o público apaixonou-se também.

“Duas pessoas felizes conseguem arranjar sempre uma maneira”

Quando Madalena falou pela primeira vez sobre João, em outubro de 2024, deixou uma frase que acabou por resumir muito daquilo que o casal transmite.

Questionada sobre a distância entre Portugal e França, numa conversa com a imprensa na 63.ª edição da ModaLisboa ( outubro de 2024), respondeu: “Duas pessoas felizes conseguem arranjar sempre uma maneira.”

E é esse o segredo para o sucesso desta relação. Sempre que pode, Madalena viaja até Paris. Está nas bancadas a apoiar João, acompanha jogos importantes e partilha alguns desses momentos com os seguidores. Em Portugal, João também surge ao lado da atriz sempre que as agendas permitem.

“É uma casa cá e uma casa lá”, explicou Madalena meses mais tarde, na mesma conversa com a imprensa portuguesa.

O amor dos dois transformou-se num fenómeno internacional

João Neves tornou-se uma das figuras da nova geração do Paris Saint-Germain. E, à medida que a estrela do futebol português cresceu, também cresceu a atenção em torno do casal.

Madalena passou a ser uma presença reconhecida nas bancadas e nos grandes momentos do clube francês. Surgiu ao lado de João em eventos internacionais, em Paris, no Ballon d'Or, em Roland Garros e até em grandes competições disputadas fora de França.

Em 2026, a imprensa francesa já fala dela com naturalidade como uma das figuras femininas associadas ao universo do PSG.

E houve um momento que diz muito sobre esta nova dimensão: durante as celebrações de uma conquista do PSG, Madalena acabou no meio dos adeptos parisienses, de baquetas na mão, a tocar tambor ao lado do Collectif Ultras Paris, a claque do PSG.

A imagem tornou-se viral entre os adeptos. A portuguesa que começou por aparecer nas bancadas para apoiar o namorado estava, de repente, a fazer parte do espetáculo parisiense.

Há também uma explicação para a enorme popularidade dos dois: a relação é mostrada sem parecer fabricada.

Não há necessidade de grandes declarações a toda a hora. São as pequenas coisas que acabam por conquistar quem os acompanha: fotografias juntos, mensagens de aniversário, viagens, jogos, celebrações e aquelas pequenas referências que só fazem sentido para os dois.

Em agosto de 2026, quando completaram dois anos de namoro, Madalena escreveu: “Os melhores dois anos da minha vida”.

João, por sua vez, publicou várias fotografias dos dois.

O "código de amor" que viralizou

Entre as mensagens trocadas há ainda um pequeno código do casal. O “1, 2, 3”, que Madalena explicou ter origem numa mensagem da própria família, tornou-se uma espécie de forma silenciosa de dizer “amo-te”.

É precisamente este tipo de detalhe que faz com que a relação seja acompanhada com tanta curiosidade.

Apesar da vida cada vez mais internacional, há algo que os dois parecem não ter perdido: a ligação a Portugal.

João continua a ser uma das caras da nova geração da Seleção Nacional. Madalena acompanha-o em grandes momentos e esteve presente, por exemplo, nas celebrações da conquista da Liga das Nações.

Em 2025, os dois foram ainda escolhidos para protagonizar uma campanha do Ministério dos Negócios Estrangeiros português destinada a incentivar os portugueses residentes no estrangeiro a votar.

Aos 20 e poucos anos, já vivem uma história muito maior do que imaginavam

É difícil saber onde termina o futebolista e começa a celebridade, ou onde termina a atriz e começa a “namorada de João Neves”. Talvez seja precisamente por isso que Madalena Aragão e João Neves funcionam tão bem enquanto fenómeno de popularidade.

Cada um tem a sua própria carreira. Cada um construiu o seu próprio público. Mas, juntos, criaram uma narrativa que ganhou vida própria.

Começaram por ser dois jovens portugueses vistos juntos no Algarve, quando João ainda jogava no Benfica.

Depois veio Paris. Vieram os jogos, as viagens, os troféus, os grandes palcos internacionais e as fotografias que atravessaram fronteiras.

E, pelo caminho, aquele que começou por ser apenas um romance de verão transformou-se numa das histórias de amor mais acompanhadas da nova geração portuguesa.

Aos 20 e poucos anos, Madalena Aragão e João Neves já não são apenas “a atriz e o futebolista”.

São um casal que Portugal viu nascer, e que deixou o Mundo rendido a seus pés.