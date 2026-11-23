Depois de quase meio século juntos, Marie-Claire, de 72 anos, e Denis, de 73, tomaram uma decisão pouco habitual: venderam grande parte dos bens que tinham e mudaram-se para uma casa de madeira com apenas 16 metros quadrados.

Como escreve o Noticias Trabajo, a escolha foi feita pelos próprios, com um objetivo claro: simplificar o dia a dia e preservar a independência durante a reforma. Em entrevista ao canal de YouTube Julien construye verde, o casal garante que não se arrepende da mudança.

Durante muitos anos, viveram numa casa tradicional, onde criaram os filhos. Mas, chegada a idade da reforma, preferiram reduzir o espaço e ficar apenas com aquilo de que realmente precisam.

Uma casa pequena, mas com espaço para cada um

Com tão poucos metros quadrados, aproveitar cada canto é essencial. A sala, por exemplo, tem uma televisão que pode ser utilizada com auscultadores, permitindo que cada um veja o seu programa sem incomodar o outro.

“Cada um tem o seu próprio espaço”, explicam. Mesmo a viver praticamente na mesma divisão, Marie-Claire e Denis consideram importante manter pequenos momentos de independência.

A cozinha também é reduzida, mas tem o essencial. Uma das particularidades da habitação está na casa de banho: o lavatório só tem água fria.

“Só temos água fria no lavatório da casa de banho”, contam. A decisão está relacionada com o desperdício de água: quando tinham água quente, precisavam de deixar correr cerca de três litros até esta atingir a temperatura desejada.

Já pensam no próximo passo

A mudança não aconteceu por falta de dinheiro ou por terem sido obrigados a abandonar a casa anterior. Foi uma opção consciente, pensada para terem uma vida mais simples e continuarem a tratar de si próprios durante o maior tempo possível.

Ainda assim, sabem que esta solução poderá não ser definitiva. “Talvez o próximo passo seja irmos para uma residência para idosos”, admitem, reconhecendo que poderá chegar uma altura em que precisem de mais apoio.

Para já, querem continuar a viver à sua maneira nos 16 metros quadrados que adaptaram às suas necessidades. Depois de tantos anos juntos, reduziram a casa e algumas comodidades, mas procuram preservar aquilo que consideram mais importante: a autonomia.