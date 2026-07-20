Aos 59 e 51 anos, continuam a ser dos casais mais sexy do país. Estão juntos há mais de duas décadas

Paulo Pires, de 59 anos, é um dos galãs da televisão portuguesa e é, há vários anos, um dos homens mais cobiçados do País. Mas o coração do ator da TVI tem dona e a relação com Astrid Werdnig, de 51, já dura há quase 26 anos. O casal tem uma história de amor que inspira qualquer um e são um dos casais mais bonitos e emblemáticos de Portugal.

Juntos há um quarto de século, Paulo Pires e Astrid Werdnig formam um dos casais mais acarinhados do meio artístico nacional. Ao longo dos anos, sempre mantiveram a vida privada longe da exposição mediática, destacando-se pela cumplicidade e elegância que demonstram sempre que surgem em público.

A história de amor começou na década de 90, em Viena, na Áustria. Na altura, ambos trabalhavam na área da moda e foi nesse contexto que se conheceram. O romance nasceu durante essa fase das suas vidas e depressa deu origem a uma relação sólida e duradoura.

Depois de alguns anos de namoro, Paulo Pires e Astrid decidiram dar o passo seguinte. Em 2000, casaram-se na Áustria, o mesmo país onde, 25 anos depois, celebraram as bodas de prata, assinalando um percurso marcado pela união, cumplicidade e companheirismo.

Paulo Pires e Astrid Werdnig: uma história de amor com um quarto de século

A família aumentou em 2004, com o nascimento da primeira filha, Chloe. Oito anos mais tarde, em 2012, nasceu Zoe, completando a família e trazendo uma nova etapa à vida do casal.

Apesar da popularidade de Paulo Pires, os dois sempre preferiram viver longe das polémicas e preservar a intimidade da família. Ainda assim, sempre que partilham uma fotografia ou fazem uma rara publicação nas redes sociais, despertam a atenção dos fãs, que continuam a elogiar a cumplicidade, a juventude e a imagem que transmitem.

Passados 25 anos de casamento, Paulo Pires e Astrid Werdnig continuam a ser um exemplo de estabilidade e discrição. A relação que começou ainda na juventude mantém-se firme e continua a inspirar muitos admiradores. Entre carreiras consolidadas e uma família unida, permanecem como um dos casais mais admirados da televisão portuguesa. O casal prepara-se para completar 26 anos de casamento já neste mês de agosto.

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