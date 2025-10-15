Facebook Instagram
É um sinal de alarme quando os casais dormem nesta posição

A forma como um casal dorme pode dizer muito sobre a relação e há uma posição em particular que, segundo especialistas, deve ser vista como um sinal de alerta
IOL
Há 3h e 38min
Casal a dormir
Casal a dormir

Photo by Freepik

O que podemos comprar na grande rival da Temu e Shein criada pela Amazon?

A forma como um casal dorme pode dizer mais sobre a relação do que muitos imaginam. De acordo com especialistas em cognição, linguagem e psicologia, a posição em que duas pessoas adormecem lado a lado é um verdadeiro reflexo do momento emocional que estão a viver.

De acordo com o site Telegrafi, especialistas explicam que dormir de costas um para o outro e afastados é o principal sinal de alarme numa relação. A falta de contacto físico durante o sono pode indicar distância emocional, necessidade de espaço ou até desejo de independência. Em alguns casos, pode ser consequência de uma discussão recente ou de problemas não resolvidos. “Esta posição é um alerta de que algo não está bem entre o casal. O afastamento durante o sono pode espelhar o afastamento na vida real”, explicam.

Mas nem todas as posições têm um significado negativo. Dormir abraçados, por exemplo, revela carinho, compromisso e segurança. Segundo os especialistas em linguagem corporal, é o reflexo de uma relação forte e de grande ligação emocional. “Quem dorme com a cabeça apoiada no ombro do parceiro demonstra sentir-se seguro e protegido”, acrescentam.

Já os casais que dormem de costas, mas ainda próximos, mostram um equilíbrio saudável entre independência e ligação. “É sinal de confiança e respeito mútuo. Mesmo sem contacto direto, há uma conexão emocional estável”, sublinham os peritos.

Por outro lado, quando os parceiros dormem lado a lado, colados, o que se destaca é a paixão intensa e o desejo físico, algo comum nas fases iniciais de uma relação. Contudo, o hábito constante dessa posição pode também indicar tendências de ciúme.

Há ainda quem prefira dormir virado para o parceiro, mas sem o tocar. Neste caso, existe o desejo de proximidade, mas também a consciência de que o espaço individual é importante. São, geralmente, casais que lidam bem com os desafios do dia a dia e valorizam tanto a intimidade como a liberdade.

Em suma, a posição em que se dorme a dois pode ser uma janela para o estado emocional da relação. E se o afastamento físico começa a ser regra, talvez seja tempo de acordar para o que se passa entre lençóis e fora deles.

