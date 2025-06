Seis frases que desgastam qualquer relação

Após um ano de entrevistas com psicoterapeutas de casais, a jornalista Aditi Shrikant — especializada em relações amorosas na CNBC — reuniu as expressões que os especialistas mais identificam como prejudiciais numa relação. Independentemente do tempo de convivência, há frases que não devem ser ditas. Podem parecer inofensivas, ditas por impulso, mas têm o poder de distanciar, gerar ressentimento e comprometer a qualidade da ligação entre duas pessoas. Escolher o que se diz é tão importante como o que se sente.

"Isto é mesmo típico teu"

Generalizar o comportamento do outro transmite julgamento e cansaço. Anula o espaço para o diálogo e faz com que o parceiro se sinta reduzido aos seus erros. É uma forma de crítica que não abre portas, apenas constrói muros.

"Não se passou nada disso"

Negar a perspetiva do outro é uma forma de invalidar as suas emoções. Cada pessoa sente e interpreta a realidade de forma diferente. Rejeitar essa experiência só reforça a distância e dificulta a empatia.

"Isso não é assim tão grave"

Desvalorizar a reação do parceiro transmite indiferença. Mesmo que o motivo pareça pequeno, deve-se reconhecer o impacto que teve no outro. Ouvir com atenção é uma forma de cuidar.

"Vou-me embora"

Ameaçar o fim da relação em momentos de tensão fragiliza a confiança. A ideia de que tudo pode acabar a qualquer instante torna o vínculo instável e mina o sentimento de segurança.

"Estás a exagerar"

Frases como esta cortam a conversa antes de começar. Ao rotular o outro como excessivo, impede-se a partilha emocional e transmite-se a ideia de que o que sente não tem valor.

"És sempre…" ou "Tu nunca…"

São expressões absolutas que empurram o outro para uma imagem fixa e negativa. Os terapeutas alertam que estas frases criam frustração e bloqueiam qualquer vontade de melhorar.

As palavras têm peso, principalmente quando ditas por quem mais se ama. Saber comunicar numa relação é um sinal de maturidade emocional. Evitar estas frases não significa evitar conflitos — significa enfrentá-los com respeito, cuidado e intenção de construir em vez de destruir.