Há um hábito que os homens têm que incomoda a maioria das mulheres, revela inquérito

Melhorar a relação amorosa? Aldi tem o que precisamos para uma manhã de filme romântico

Um gesto que é automático para muitos homens está a transformar-se num tema de debate dentro de várias casas e de certeza que já deve ter sido tema de conversa na sua: urinar de pé.

Foi feito um inquérito recentemente onde indica que a maioria das mulheres sentem-se incomodadas com o facto de os homens urinarem de pé, sobretudo devido às consequências em termos de higiene e partilha de responsabilidades domésticas.

Citado pelo site The Body Optimist, de acordo com os dados, quase três em cada quatro homens continuam a preferir urinar de pé, mesmo em casa. Embora seja visto como um comportamento automático, o impacto pode ser significativo num espaço partilhado. Salpicos invisíveis a olho nu podem espalhar-se à volta da sanita, atingindo o chão, paredes e até objetos próximos, como toalhas ou escovas de dentes.

Especialistas explicam que, ao urinar de pé, microgotículas podem dispersar-se vários metros, tornando a limpeza mais exigente e frequente. Mesmo com higienização regular, esta propagação é difícil de eliminar por completo.

Para além disso, alguns estudos sugerem que urinar sentado pode permitir um esvaziamento mais eficaz da bexiga, sobretudo em homens com problemas urinários ou da próstata, podendo reduzir desconfortos e risco de infeções. Assim, a questão ultrapassa a etiqueta e entra no campo da saúde.

Para muitas mulheres, o incómodo está ligado a uma questão mais ampla: a divisão das tarefas domésticas. Quando a limpeza da casa de banho recai repetidamente sobre a mesma pessoa, pode surgir um sentimento de desigualdade. Neste contexto, sentar-se para urinar é visto como um gesto simples, mas simbólico, de respeito pelo espaço comum.

Especialistas sublinham que pequenas mudanças de comportamento podem ter impacto significativo na convivência diária. A tendência, aliás, parece estar a evoluir, com cada vez mais homens a reconsiderarem o hábito por iniciativa própria.