Dos 51 dias de angústia no hospital aos quatro filhos: esta atriz vive uma história de amor há 16 anos que poucos conhecem, mas que emociona

Há histórias de amor que se contam através de grandes declarações. A de Núria Madruga e Vasco Silva conta-se, sobretudo, através do tempo: 16 anos de casamento, quatro filhos e uma vida construída em conjunto.

A atriz assinalou o aniversário de casamento, a 11 de setembro, com um vídeo em que surge ao lado do marido e dos quatro filhos. Nas imagens, o casal aparece abraçado, de mãos dadas e cúmplice junto ao mar, enquanto os filhos se juntam aos pais.

Na legenda, Núria não escondeu que o caminho teve momentos menos fáceis.

“A caminhada nem sempre foi fácil, nestes 16 anos passámos pelos momentos mais felizes das nossas vidas, juntos. Mas também estivemos lado a lado quando os mais difíceis chegaram.”

E resumiu aquilo que parece ser hoje o centro da vida do casal: os quatro filhos. “Olhar para os nossos 4 filhos é ter a certeza que todo o caminho valeu a pena", disse também.

A publicação recebeu comentários de vários rostos conhecidos da televisão portuguesa. Cláudia Vieira escreveu: “São muito muito lindos esta família de 6 no sentido certo”, enquanto Cláudia Borges, Inês Gutiérrez, Pedro Carvalho, Tânia Ribas de Oliveira e Andreia Dinis reagiram também com emojis de coração. Entre os seguidores, multiplicaram-se as mensagens de parabéns e elogios à família.

O início da história de amor com quase duas décadas

Núria Madruga e Vasco Silva começaram a namorar antes de 2010. Na altura do casamento, a imprensa dava conta de que estavam juntos há cerca de um ano e meio. A relação começou a ganhar atenção pública ainda em 2009, quando os dois foram vistos juntos e a atriz assumiu o romance com o produtor.

Em setembro de 2010, chegou o momento de oficializar a relação. O casamento aconteceu no dia 11 de setembro de 2010, na Igreja de Santo Condestável, em Campo de Ourique, Lisboa. A cerimónia religiosa reuniu mais de 150 convidados e contou com várias figuras conhecidas do meio televisivo português, entre elas Cláudia Vieira, Pedro Teixeira, Jessica Athayde, Joana Duarte e Paulo Pires.

Núria chegou à igreja acompanhada pelo pai, Constantino Silva, e subiu ao altar com um vestido inspirado nos anos 50, com saia rodada de tule, renda e um véu de cerca de quatro metros. Depois da cerimónia, os convidados seguiram para a Quinta de Catralvos, em Azeitão.

Naquele dia, Vasco Silva não escondia o que sentia. À entrada da igreja, deixou uma frase que, olhando para os 16 anos que se seguiram, acabou por ganhar um significado especial: “Encontrei a mulher da minha vida.”

O casal partiu depois para uma lua de mel de duas semanas, com passagem pelo Brasil e pela Argentina.

Seis meses depois, a família começava a crescer

Pouco tempo depois do casamento, Núria e Vasco receberam uma notícia que iria mudar completamente as suas vidas.

Em março de 2011, foi anunciado que o casal ia ser pai pela primeira vez. A gravidez tinha sido planeada e desejada, mas trouxe uma surpresa: eram gémeos. Núria contou então que, desde que se apaixonara por Vasco, tinha a certeza de que ele seria um bom marido e um bom pai.

Os gémeos Salvador e Sebastião nasceram a 24 de junho de 2011, prematuros, às 29 semanas de gestação. O nascimento obrigou o casal a atravessar uma das fases mais difíceis da sua história familiar.

Os bebés permaneceram 51 dias numa incubadora. Salvador nasceu com cerca de 1,3 quilos e Sebastião com apenas 750 gramas, segundo os relatos posteriores da atriz.

Anos mais tarde, Núria recordou aquele período como uma verdadeira batalha familiar. O casal chegou a temer pela vida dos filhos, mas acabou por viver o regresso dos gémeos para casa como uma enorme vitória.

Foi também nessa fase que a atriz falou publicamente sobre o papel de Vasco enquanto pai. Numa entrevista posterior, descreveu-o como “o melhor pai” que poderia ter escolhido para os seus filhos.

“A nossa relação é feita de companheirismo”

Ao longo dos anos, Núria foi deixando algumas pistas sobre aquilo que considera ser a base da relação com Vasco.

Em 2019, quando estavam juntos há dez anos e se preparavam para celebrar nove de casamento, a atriz definiu a relação através de uma palavra particularmente reveladora: companheirismo. “A nossa relação é feita de companheirismo. Há uma sintonia entre nós. Estamos juntos no mesmo barco, temos os mesmos objetivos de vida e pensamos de forma muito parecida.”

Na mesma entrevista, concedida à Hiper FM, sublinhou que a união familiar era uma prioridade para os dois.

É uma declaração que ajuda a enquadrar a mensagem publicada agora, 16 anos depois. A ideia de “estarmos juntos no mesmo barco” atravessa, de certa forma, o discurso que Núria tem mantido ao longo dos anos sobre a relação.

Em 2014, por exemplo, numa entrevista à revista Lux, a atriz era igualmente clara sobre a importância do marido na sua vida: “Não vejo a minha vida sem o Vasco”, afirmou então, acrescentando que a família era a sua grande prioridade.

Lourenço chegou em 2018

Depois dos gémeos, a família voltou a crescer. Lourenço nasceu em janeiro de 2018, tornando-se o terceiro filho de Núria e Vasco. A chegada do menino concretizou uma vontade que a atriz já tinha manifestado anteriormente de voltar a ser mãe.

Nessa altura, Núria e Vasco já tinham uma família de cinco: o casal e os três rapazes.

Mas ainda não era o capítulo final. Em junho de 2022, Núria Madruga surpreendeu ao anunciar que estava grávida do quarto filho.

A atriz partilhou a novidade com um vídeo protagonizado pelos três filhos e acompanhou-o de uma frase que acabou por resumir o entusiasmo da família com a chegada de mais um bebé: “Muitos chamam loucura, nós chamamos Amor.” Na altura, Núria e Vasco já eram pais dos gémeos Sebastião e Salvador, então com 11 anos, e de Lourenço, de quatro.

Poucos meses depois, em dezembro de 2022, nasceu Vicente, o quarto filho do casal. A família passou, assim, a ser de seis.

Quatro rapazes e uma família construída a dois. Vicente veio juntar-se a Sebastião, Salvador e Lourenço, todos rapazes. Pouco antes do nascimento do quarto filho, Núria e Vasco falaram sobre a nova realidade que se aproximava. A atriz admitia que seria uma mudança importante para a família, mas acreditava que os irmãos mais velhos seriam atentos e protetores.

A própria escolha do nome não foi imediata. Com quatro filhos, contou Núria na altura, chegar a um consenso familiar para escolher o nome do bebé já não era tarefa fácil. Um ano depois, a família de seis surgiu numa sessão fotográfica de Natal. Sebastião e Salvador tinham então 12 anos, Lourenço cinco e Vicente acabara de completar um ano.

Uma família que atravessou fases boas e difíceis

A história de Núria e Vasco não é apenas uma sucessão de aniversários, fotografias e momentos felizes.

O percurso familiar teve também períodos particularmente duros — desde o nascimento prematuro dos gémeos até às dificuldades e incertezas que a família atravessou ao longo dos anos.

Em 2020, por exemplo, quando celebrava a primeira década de casamento, Núria falou da família como algo de que ela e Vasco se orgulhavam profundamente. A comemoração dos dez anos teve de ser adiada devido à pandemia.

Nessa mesma entrevista, a atriz resumiu os dez anos de casamento e 11 de vida em comum como uma fase que parecia ter passado “muito depressa” e voltou a destacar a importância da família que tinham construído.

É precisamente essa dimensão, a capacidade de atravessar diferentes fases da vida lado a lado, que ganha agora força na mensagem dos 16 anos.

“Eles sim, são o projeto mais bonito da nossa vida”

A declaração publicada por Núria em 2026 acaba por fechar o círculo. Em 2010, ela e Vasco começavam uma vida a dois. Pouco depois, chegaram dois bebés de uma gravidez inesperadamente gemelar. Seguiu-se Lourenço e, anos mais tarde, Vicente.

Hoje, são seis. E é aos quatro filhos que Núria entrega a frase mais emotiva da publicação: “Eles sim, são o projeto mais bonito da nossa vida.”

A mensagem não fala apenas de um casamento que chegou aos 16 anos. Fala de uma história que foi sendo transformada pela parentalidade, pelas dificuldades e pelas conquistas, e que, segundo a própria atriz, continua a ser construída em conjunto. “Venham os próximos capítulos, sempre juntos”, findou.