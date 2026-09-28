Quebrou a tradição mais supersticiosa e até as alianças são fora do comum: assim foi a festa de casamento de Blaya Rodrigues

Há tradições de casamento que parecem quase obrigatórias. Uma delas é a velha superstição de que os noivos não devem ver-se antes da cerimónia. Blaya decidiu não seguir essa regra.

O casamento da cantora foi tudo menos convencional e, pelas imagens que partilhou, a celebração foi construída precisamente à medida dos noivos e das suas famílias. Houve caravanas para os convidados dormirem, um touro mecânico, churrasco pela noite dentro e até uma forma pouco habitual de assinalar as alianças.

A própria Blaya foi revelando alguns dos pormenores através de fotografias e vídeos da celebração.

Nem a tradição de não ver o noivo foi seguida

Uma das maiores curiosidades está precisamente na forma como o casal viveu o próprio casamento. Ao contrário da tradição segundo a qual a noiva e o noivo não devem ver-se antes da cerimónia, Blaya e o companheiro estiveram juntos em vários momentos. As imagens mostram-nos lado a lado e envolvidos nos preparativos e na celebração.

Não houve a preocupação de cumprir aquele ritual de “só ver a noiva quando ela chega ao altar”. Essa parece ter sido a lógica de todo o casamento: menos regras, mais personalidade.

As alianças foram tatuadas

Se há uma tradição que ficou particularmente longe do convencional foi a das alianças. Em vez de se limitarem às tradicionais alianças de casamento, Blaya e o companheiro tatuaram as alianças.

Uma das imagens partilhadas pela cantora mostra o casal durante o momento da tatuagem, com o tatuador a trabalhar diretamente na mão da noiva.

Uma escolha que combina, também, com a própria estética de Blaya, conhecida pelas tatuagens que fazem parte da sua imagem.

Não houve um banquete tradicional

Também na comida a celebração fugiu ao modelo clássico. “Não tivemos pratos principais! Foi churrasco desde o final da tarde até 1 da manhã”, revelou Blaya.

Em vez de um jantar formal com vários pratos, a festa apostou num churrasco prolongado, que acompanhou os convidados durante grande parte da noite.

E o bolo também não teve direito a grandes dimensões. “O nosso bolo era pequenino. Mas super fofo”, escreveu a cantora numa das imagens.

Houve caravanas para os convidados dormirem

Outro dos detalhes mais invulgares foi a solução encontrada para alojar quem ficou na festa. Blaya contou que havia caravanas disponíveis para os convidados dormirem e com WC.

As imagens mostram duas caravanas estacionadas junto ao espaço da celebração, permitindo que a festa se prolongasse sem que os convidados tivessem necessariamente de abandonar o local.

E ainda houve um touro mecânico

Se o casamento já estava longe de ser convencional, a animação também não podia ser particularmente discreta. Entre as atividades da festa esteve um touro mecânico, com Blaya e o companheiro a experimentarem a atração.

A fotografia, captada durante o momento, traduz bem o espírito descontraído da celebração: em vez de uma festa marcada apenas por protocolos, houve espaço para brincadeiras e momentos inesperados.

O casamento aconteceu numa casa com história para a família

Apesar de todas as excentricidades, houve um elemento profundamente tradicional e familiar. Blaya e o companheiro casaram na casa da família de João, onde, segundo a cantora, os avós dele também tinham casado.

“Casámos na casa de família do João. Onde os seus avós também casaram”, contou.

Foi, assim, uma celebração bastante personalizada, num espaço com uma ligação direta à história familiar do noivo.

A decoração ficou a cargo da wedding planner e do pai

A decoração do espaço também teve um lado familiar. Segundo Blaya, a wedding planner e o pai foram responsáveis pela decoração das mesas.

O resultado foi um cenário colorido, com mesas compridas, flores, tecidos e loiça em tons fortes, criando um ambiente descontraído e pouco parecido com o conceito mais clássico de casamento.

A cantora revelou ainda uma curiosidade pessoal sobre um dos elementos da decoração: o pano azul usado nas mesas era um vestido que tinha usado nos Prémios Play desse ano.

Os filhos também tiveram direito a uma escolha especial

Os filhos dos noivos tiveram um papel na celebração e as roupas foram escolhidas de acordo com as suas preferências.

Blaya explicou que os três filhos foram vestidos nas cores que escolheram: Lau de amarelo, Theo de vermelho e Benji de castanho. Mais uma vez, a opção foi fugir a uma estética demasiado rígida e deixar que as crianças tivessem também uma palavra a dizer no visual da festa.

Até as cadeiras tinham uma surpresa

Entre os detalhes pensados para os convidados esteve ainda um pequeno jogo. Cada cadeira tinha uma etiqueta com o nome do convidado e, no verso, uma mensagem para os noivos. Um pormenor simples, mas que transformou os lugares dos convidados numa espécie de espaço para deixar mensagens ao casal.

No final, entre a casa com história familiar, o churrasco até à madrugada, as caravanas, o touro mecânico, as tatuagens e a quebra de uma das superstições mais conhecidas dos casamentos, a celebração de Blaya teve uma característica em comum: não parece ter seguido nenhum manual. Foi, acima de tudo, um casamento construído à medida dos noivos.