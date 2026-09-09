Casamento bilionário em Portugal correu as revistas lá fora. Mas o que nos inspirou foi este detalhe nas mesas

Depois de uma cerimónia civil no mês passado, Vicky Montanari e Miguel Correia reuniram no domingo familiares e amigos na Comporta para celebrar a sua união. Conhecida pelos seus looks coloridos e o rótulo de “portuguese girlie”, a influencer apresenta-se sempre de forma criativa, única e acaba por marcar tendências. No casamento não poderia ser diferente.

E um dos detalhes que nos saltou a atenção não foi o vestido, mas sim os tapetes sob as mesas do copo-de-água. Uma ideia simples e que, no final, traz aquele ambiente de charme e originalidade que aqui se exige.

Para a cerimónia, a Portuguese Girlie escolheu um vestido Dior, em seda de organza, com flores bordadas e um véu criado só para si. Mas foi na celebração ao ar livre, rodeada pelos pinheiros e pela paisagem de arrozais e lagoa da Comporta, que a personalidade do casal se revelou em cada detalhe.

E teremos de voltar às mesas. A originalidade não termina nos grandes tapetes de padrões misturados. Foram instaladas mesas longas, deixando de parte o clássico redondo com centros de flores.

Estes tapetes e as suas tonalidades integram-se incrivelmente bem na paisagem alentejano, tornando uma festa pensada ao detalhe num ambiente acolhedor que parece ter nascido de forma espontânea.

Veja as imagens para se inspirar: