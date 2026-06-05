Há novas imagens do casamento de Júlia Palha. Mas nós destacamos o comentário do marido

Lembrança de casamento de Júlia Palha deixou os convidados de boca aberta. Veja as imagens

Parece tudo simples no casamento de Júlia Palha, mas este detalhe mostra uma elegância rara

De família tradicional e de fraque, noivo de Júlia Palha fez algo muito pouco convencional no casamento

Poucos dias depois de ter partilhado as primeiras imagens do casamento, Júlia Palha voltou às redes sociais para mostrar novos registos daquele que foi um dos dias mais especiais da sua vida.

A atriz publicou um conjunto de fotografias inéditas da cerimónia e da celebração, permitindo aos seguidores espreitar alguns dos momentos mais marcantes do enlace com Frederico Pórem Murta. Entre sorrisos, abraços, detalhes da decoração e instantes de cumplicidade, as imagens refletem a felicidade vivida pelo casal.

A publicação rapidamente reuniu milhares de reações e dezenas de mensagens de carinho. No entanto, foi uma em particular que acabou por captar a atenção dos fãs.

Entre os muitos comentários, destacou-se a declaração deixada pelo marido de Júlia Palha. Frederico Pórem Murta escreveu: "Estava tudo tão bom, tudo perfeito. Mas nada mais perfeito que tu."

Uma frase simples, mas carregada de significado, que não passou despercebida aos seguidores da atriz e que espelha a emoção vivida pelo casal neste momento tão especial.

As novas fotografias surgem depois de Júlia Palha já ter partilhado vários registos do casamento, um acontecimento que tem sido acompanhado com entusiasmo pelos fãs, que continuam a deixar mensagens de felicitações e votos de felicidade aos recém-casados.

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