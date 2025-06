Casamento de luxo arruinado por atitude chocante da família da noiva

Segundo a revista People, uma noiva partilhou o momento em que o seu casamento de sonho foi arruinado por uma atitude surpreendentemente desrespeitosa por parte da própria família.

A cerimónia tinha tudo para ser perfeita: uma decoração elegante, cada detalhe planeado ao milímetro e um brunch preparado por um chef conceituado, cuidadosamente escolhido pelos noivos. O menu incluía iguarias como camarão, quiches, bar de biscoitos com compotas artesanais, bacon, frango e muito mais — uma experiência pensada para ser memorável, com um custo de 98 dólares por pessoa.

Mas nem todos os convidados pareciam partilhar da mesma visão de celebração. A caminho da receção, o tio da noiva e a sua família pararam num restaurante de fast food e compraram frango frito, que comeram no carro. O que poderia ter sido apenas uma refeição rápida antes da festa tornou-se o gesto que marcou o dia — pelas razões erradas.

Segundo o relato publicado no Reddit e citado pela People, a situação agravou-se quando a mulher do tio saiu discretamente da sala de festas para ir buscar os restos do frango ao carro… e regressou com as caixas bem visíveis, sentando-se à mesa decorada para comer, à vista de todos.

Mais chocante ainda: tiraram fotografias enquanto comiam — com as embalagens bem à vista — e publicaram-nas no Facebook, não uma, mas duas vezes. Numa das publicações mais recentes, feita no Dia do Pai, outro familiar comentou, em tom sarcástico: “Nada mais elegante do que levar fast food para um casamento com catering.”

A noiva confessou que ela e a mãe ficaram profundamente magoadas. “Sinto que fui desrespeitada num dia em que coloquei tanto amor, tempo e dinheiro. E cada vez que publicam algo sobre isso, é como se me espetassem a faca mais fundo.”

Apesar dos muitos comentários online que lhe deram razão — e até tentaram mostrar-lhe o lado cómico da situação —, a dor de ver o seu esforço tratado com desdém ainda está demasiado presente para ser esquecida.

No Reddit, vários utilizadores mostraram apoio à noiva e tentaram animá-la com palavras de conforto. Um deles comentou que “eles é que se envergonharam” e que “de certeza que o resto dos convidados adorou o menu”. Outro lembrou-lhe que, com o tempo, talvez até consiga rir-se do episódio, porque “é só mais uma história caricata de casamento”. E houve ainda quem reforçasse que o mais importante é tudo o que correu bem, escrevendo: “O teu casamento parece ter sido absolutamente maravilhoso. Foca-te nos 99% que correram bem.”