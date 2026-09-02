Brilhou no casamento de Gilmário Vemba ao lado do marido, que arrasta multidões nos palcos em Portugal

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Márcia Delgado Ferreira foi uma das presenças que não passou despercebida no casamento de Gilmário Vemba. Ao lado do marido, Fradique Ferreira, um dos rostos da dupla Calema, a empresária surgiu elegante num incrível vestido verde e partilhou nas redes sociais uma mensagem de carinho dedicada aos noivos.

“Que caia só chuva de amor na vossa vida”, escreveu Márcia na legenda da fotografia que publicou, identificando Eliane Cardoso, numa declaração de bons votos ao casal.

A presença de Márcia na cerimónia chamou a atenção não só pelo look escolhido para a ocasião, mas também por estar acompanhada por Fradique Ferreira, cantor que, juntamente com o irmão António Mendes Ferreira, dá voz aos Calema, uma das duplas musicais de maior projeção entre o público lusófono.

Natural de São Tomé e Príncipe e radicados em Portugal, os irmãos têm conquistado milhares de fãs com a sua música, protagonizando atuações para grandes públicos e enchendo salas e estádios por onde passam.

Casados desde 2023

Márcia Delgado Ferreira e Fradique Ferreira mantêm uma relação de vários anos e oficializaram a união a 9 de setembro de 2023, quando trocaram alianças numa cerimónia que marcou uma nova etapa na vida do casal.

Desde então, os dois têm construído uma família e são pais de dois filhos.